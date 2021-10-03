انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021 اليوم

بدأت معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات الحكومية، منذ قليل، استقبال طلاب الثانوية العامة من تنسيق المرحلة الثالثة 2021، وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية لتسجيل تقليل الاغتراب 2021 للجامعات الحكومية؛ بعدما أعلنت الوزارة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة يوم الجمعة الماضي، ومن المقرر أن تستمر أعمال مرحلة تقليل الاغتراب حتى يوم الأربعاء المقبل؛ تنفيذا لقرارات اللجنة العليا للتنسيق ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

التعليم العالي: تشديد الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا لتقليل الاغتراب

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على التنسيق، إن الوزارة أتاحت موقع التنسيق الإلكتروني ضمن مرحلة تقليل الاغتراب 2021 لجميع الطلاب سواء من طلاب تنسيق المرحلة الأولى والثانية والثالثة 2021، مضيفا أن هناك تنسيق تام بين وزارة التعليم العالي والجامعات الحكومية بشان تجهيز معامل التنسيق الإلكتروني لاستقبال رغبات الطلاب، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

التعليم العالي: تحويلات تقليل الاغتراب 2021 تلتزم بقواعد التوزيع الجغرافي

وأضاف رئيس قطاع التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة أنهت جميع الإجراءات المتعلقة بتنسيق الجامعات وتقليل الاغتراب 2021، مؤكدا على أن هناك أكثر من سيرفر لموقع التنسيق الإلكتروني المتاح عبر بوابة الحكومة المصرية لتنسيق الجامعات الحكومة، مشيراً إلى أن هناك عدد من الاشتراطات لإتمام عملية التحويلات تتمثل في أن يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع الذي يرغب الطالب في التحويل إليه، وكذلك التحويل غير المناظر ويكون باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، على أن تحويل تقليل الاغتراب 2021 يلتزم بقواعد التوزيع الجغرافي وأن التحويل يتم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني، وأنه لا توجد أي تحويلات ورقية، كما أن التحويل يكون لمرة واحدة فقط.