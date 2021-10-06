عضو بـ«الشيوخ»: نصر أكتوبر أثبت قدرة مصر على الانتفاض من أجل حقوقها

قال اللواء أيمن عبدالمحسن عضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن حرب أكتوبر المجيدة أسهمت في استرداد جزء غال من أرض هذا الوطن الذي أقسمنا على حمايته وحماية أرضه وحدوده مهما كانت التضحيات، مؤكدًا أن الجيش المصري حقق فيها أعظم انتصاراته، وأثبت للعالم أن الأمة المصرية قادرة على الانتفاضة من أجل حقوقها.

الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادر على حمايتها

وأضاف «عبدالمحسن»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أحداث اليوم»، الذي يُعرض على قناة «Extra news»، مع الإعلامي شادي شلش، أن هذه الحرب العظيمة أثبتت أن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادر على حمايتها، موضحًا أن حرب أكتوبر نقلة من النصر إلى التنمية، فحرب أكتوبر ملحمة كاملة، وأبرزت التخطيط العبقري للعسكرية المصرية، واعتمدت على الخداع الاستراتيجي، الذي من خلاله تفوقت على العسكرية الإسرائيلية.

«عبدالمحسن»: «مصر هي الحامي الأول للأمن القومي العربي»

وأشار عضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إلى أن مصر حاليًا هي الحامي الأول للأمن القومي العربي بفضل قواتها المسلحة التي انتصرت في 6 أكتوبر 1973، وطورت من نفسها وأصبحت الآن رقما صعبا في المعادلة العسكرية العالمية، كما أن مصر وبعد 7 سنوات من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصبحت قوة كبيرة في المنطقة والعالم.