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الطفلة الفلسطينية ميس عبد الهادي: «حبي لمصر لا يصفه الكلام»

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محمد متولي
09:06 م | الأربعاء 06 أكتوبر 2021
الشاعرة الفلسطينية ميس عبد الهادي

الشاعرة الفلسطينية ميس عبد الهادي

قالت ميس عبد الهادي، الشاعرة الفلسطينية، إن قصيدتها التي ألقتها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حضورها للندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، اليوم، كانت بسبب حبها الشديد لمصر وقائدها الرئيس السيسي، موضحة: «حبي لمصر لا يصفه الكلام».

العلاقات المصرية الفلسطينية قوية

وأضافت «عبدالهادي»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، عبر فضائية «الحياة»، أنها في عمر الـ13، وتدرس في الصف الثاني الإعدادي، لافته إلى أنها تعتبر العلاقات المصرية الفلسطينية قوية منذ زمن طويل، ودائما ما تكون مصر سباقة لدعم القضية الفلسطينية، بخلاف الدعم الذي قدمته القيادة السياسية المصرية للفلسطينيين بعد الحرب الأخيرة.

عبدالهادي: «لما بشوف الأفرول المصري بحس بالأمان»

وأوضحت أن ما ألقته في القصيدة مشاعر صادقة كانت تحلم أن تخرجها في يوم ما ويسمعها الجميع، متابعة: «لما بشوف الأفرول المصري بحس بالأمان، وكل عربي حر يفخر ببطولات الجيش المصري العظيم، وكلنا همنا وعدونا واحد».

 

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