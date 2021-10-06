بعد إلقائها الشعر أمام السيسي.. ميس عبد الهادي: الجيش المصري سند لكل العرب

قالت الطفلة الفلسطينية، ميس عبد الهادي، التي ألقت الشعر أمام الرئيس السيسي، اليوم، خلال الندوة التثقيفية، إن الجيش المصري سند وقوة لجميع الجيوش والبلدان العربية، وأثبت للعالم أجمع أنه لم ولن يفرط في أرضه مهما طال الزمان واشتدت المحن، وبالتالي فإن نصر أكتوبر هو نصر لجميع الأمة العربية وليس مصر فقط.

العالم العربي يفخر بنصر أكتوبر

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على شاشة «النيل للأخبار»، أن العالم العربي يقدر الإنجاز العظيم الذي حققته مصر لطرد قوات الاحتلال الإسرائيلي من أرضها، موضحة أنها عندما ألقت قصيدة «عزيز على القلب أكتوبر» شعرت بإحساس لا يوصف.

وقدمت «عبد الهادي»، الشكر والتقدير لإدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة المصرية، بعد السماح لها بحضور الندوة التثقيفية، والوقوف أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لإلقاء أبيات من الشعر في مدح نصر أكتوبر المجيد 1973، موضحة: «شعوري وفرحتي مش قادرة على وصفها، مش متخيله أني كنت أمام رئيس جمهورية مصر».

عطاء الرئيس السيسي بلا حدود

وأوضحت الطفلة الفلسطينية، أن إلقائها الشعر أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أمنية بالنسبة لها، فهي دائما ما تراه على شاشات التليفزيون، وترى أن دعمه وعطائه بلا حدود، مؤكدة أنها كانت منذ طفولتها تحلم أن تزور مصر، وبالفعل قامت بهذا الأمر منذ ثلاث سنوات، وتعشق الدولة المصرية وتُحب كل الشعب المصري، متابعة: «إحنا أخوة في الدم والدين والروح الوطنية، وربنا أكرمني أني أقف أمام السيسي، وجئت إلى مصر من شهر أغسطس لاستعد لهذا الحدث التاريخي».