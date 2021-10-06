طفلة فلسطينية في ندوة القوات المسلحة: شعرت بأمان عندما رأيت الجندي المصري

قالت الشاعرة الفلسطينية ميس عبدالهادي، إنها عندما كانت في طريقها إلى مصر، شعرت بأمان وسعادة لا توصف عندما رأيت الجندي المصري.

وأضافت الشاعرة الفلسطينية، خلال كلمتها في الندوة التثقيفية تحت عنوان «العبور إلى المستقبل»، بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «أنا فلسطينية عاشقة للجيش المصري، وفخورة جدا أن الأمة العربية فيها جيش كجيش مصر العظيم».

قصيدة عزيز على القلب أكتوبر

وألقت ميس عبد الهادي، قصيدة خلال الاحتفالية، بعنوان «عزيز على القلب أكتوبر»، وجاء نصها كالتالي:

عزيز على القلب أكتوبر فذكراه عطر الشذى ينشر

زمان البطولة لا ينمحي .. فيبقى جميلا لنا يذكر

بسينا العروبة كان اللقاء .. وسورية العزم لا تقهر

يدكون فيها حاميات العدو .. فصالوا وجالوا كذا دمروا

يقودهم أنور باسل بنصر سيأتي إذا أدبروا ..

وجند هناك يريد الشهادة سطر في المجد ما سطروا

تزلزل قلب العدو اللئيم .. فجنديهم قبرهم يحفر

وهالهم عزم ذاك الهجوم .. وقالوا على الرعب لا نصبر

وبارليف يشهد أن العدا تعاموا عن الموت ما أبصروا .. وجيش الفدا أنتم يا رفاق