خريجة تتهم جامعة طنطا بحرمانها من التعيين لصالح ابن الوكيل: أبويا نجار

مشاعر من الظلم والقهرة تملكت الطالبة دينا العربي، خريجة كلية الآداب قسم علم النفس بجامعة طنطا عام 2020، بعد أن ظهرت نتيجتها ووجدت نفسها بالمركز الثاني في قائمة أوائل دفعتها، بينما تصدر ابن رئيس القسم ووكيل الكلية المركز الأول، وحرمانها من التعيين في وظيفة معيدة، على الرغم من اجتهادها طوال 4 سنوات الدراسة.

«دينا» تتهم جامعتها بالتواطؤ في تعينها

صدمة كبيرة شعرت بها «دينا» بعدما ضاع منها حلمها الكبير بتعيينها معيدة في كليتها، والتي عملت عليه خلال سنوات الدراسة بجد وتعب، حسبما ذكرت في حديثها مع «الوطن»، إذ ادعت الفتاة أن رئيس القسم والذي هو في نفس الوقت وكيلا لكليتها أعطى حقها في التعيين لنجله زميلها في الدفعة بدون وجه حق.

الخريجة: «ابن رئيس القسم ووكيل الكلية معموله محضر شغب»

حصلت «دينا» على أوراق ومستندات لإجابات نجل وكيل كلية الآداب بجامعة طنطا على الامتحانات، والتي تضمنت إجابته لعلامات مميزة في الورقة لتكن إشارة لبعض الدكاترة المصحيين للأوراق، بحسب إدعائها: «علشان يعدوه من غير تصحيح للورقة»، بجانب صورة من محضر شغب محرر ضد الطالب؛ بعد ضبطه يغش بالموبايل في أحد الامتحانات، إلا أن والده وعميد الكلية أنهوا الأمر سرًا حتى لا تكون نقطة سوداء تعيقه في التعيين.

التحقيق يثبت أحقية «دينا» في التعيين

وتقدمت «دينا» المقيمة بقرية شوني التابعة لطنطا، بالأوراق والمستندات لعمل شكوى في الرقابة الإدارية، ورئيس جامعة طنطا، ومجلس الوزراء، وهو ما كان نتيجته ضغط على الجامعة لعمل تحقيق بالواقعة، لافتًا إلى أن نتيجة التحقيق جاءت في صالحها، وطالبت بأحقيتها في التعيين، فضلا عن اكتشاف المحقق أن والد الطالب وعميد الكلية تعمدا أن يراقب على دفعته في الامتحانات أصدقاء والده بالكلية خلال الـ4 سنوات دون تغيير.

«دينا»: «الطالب كان بيمتحن في غرفة لوحده غيرنا»

وعلى الرغم من إثبات التحقيق لأحقية «دينا» في التعيين كمعيدة بالكلية، إلا أن رئيس الجامعة لم يتأخذ أي إجراء حتى الآن: «مهتمش بالموضوع وخاف على العميد ووكيل الكلية»، مضيفًا أن نجل وكيل الكلية كان يدخل امتحانات الشفوي في غرفة بمفردة، على عكس باقي الطلاب الممتحنين كل 4 معًا، فضلا عن عدم ظهوره طول العام في المحاضرات: «سنة تانية ورابعة أنا الأولى على الدفعة، وهو الأول في تالتة وأولى».

«والدي نجار مسلح على قد حاله»، بهذه الجملة عبرت «دينا» عن حزنها لعدم قدرتها الحصول على حقها، خاصة وأن الطالب المٌعين نجل رئيس القسم ووكيل الكلية، وعلى الرغم من أنه لم يكن يحضر المحاضرات ويمتحن في غرفة وحده، استطاع بسلطات والده أن ينهب حقها منها، بحسب إدعائها، متمنية أن تجد من ينصفها ويضعها في مكانها الطبيعي لتحقق حلمها الأكاديمي بالتدريس بالجامعة.

خالد منتصر يتحدث عن «دينا»

وكان الكاتب الدكتور خالد منتصر، نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، تحدث فيها عن واقعة الطالبة «دينا»، متسائلا: «لماذا لم يتم تعيينها معيدة حتى الآن؟هل لأنها بنت رجل بسيط؟ وهل هناك شبهة مجاملة لابن رئيس القسم؟ السؤال إجابته عند رئيس جامعة طنطا، ولماذا أوراق تحقيق تلك الواقعة في الأدراج حتى الآن؟الإجابة عند عميد كلية الآداب، أين ذهبت شكوى تلك البنت؟ ننتظر الإجابة».