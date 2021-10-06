مصري يعيش بالصين عن انقطاع فيسبوك لمدة 6 ساعات: «محسناش بحاجة»

6 ساعات أصابت العالم بحالة من الملل والذعر، واكتشف الملايين خلالها عدم القدرة على العيش بدون وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت مثل الماء والهواء بالنسبة لهم؛ ففي يوم الإثنين الماضي، تعطلت مواقع «فيسبوك، واتساب، إنستجرام»، وهو ما أثار التساؤلات عن الأسباب التي أدت إلى انقطاع الخدمة.

حقيقة الهاكر الصيني المتسبب في عطل فيسبوك

وبعد عودة «فيسبوك»، بدأ تداول أنباء بأن وراء العطل هاكر صينيا يُدعى سن جي سو، يبلغ من العمر 13 عامًا، من خلال اختراقه لموقع الشركة، وانتشرت تلك الشائعة على نطاق واسع، إلا أن هذه الأنباء تم نفيها بعد ذلك، خاصة أن الصورة المنتشرة ليست لشخص بهذه البيانات، وإنما ترجع للطفل وانج زهينجيانج، والذي صُنف عام 2014، كأصغر هاكر في العالم.

وتواصلت «الوطن»، مع هيثم طلحة، أحد رواد الأعمال المصريين، ومقيم بالصين، للتعرف على مدى انتشار تلك الشائعة هناك، وكيف أثر انقطاع الخدمة عن «فيسبوك، واتساب، وإنستجرام» لمدة 6 ساعات متواصلة على المواطنين في الصين، خاصة وأنه يمتلك صفحة على «فيسبوك» يتابعها أكثر من 2 مليون متابع في مجال ريادة الأعمال والتجارة.

إغلاق فيسبوك وواتساب وإنستجرام في الصين

قال «طلحة»، إن الشعب الصيني لم يشعر بأي شيء على الإطلاق بشأن انقطاع الخدمة عن «فيسبوك، واتساب، وإنستجرام»؛ لأن تلك المواقع مغلقة وغير مسموح باستخدامها في الصين بتعليمات من الحكومة المركزية، ولكن بعض الأجانب يستخدمون برامج خاصة لفتح المواقع المغلقة، أو عن طريق خطوط التليفون غير الصينية.

شائعة الهاكر الصيني لم تصل بكين

وأضاف أن البعض شعر بهذا العطل الذي حدث في شركة «فيسبوك»، ولكنهم ليسوا كثيرين، خاصة أن العطل كان في الحادية عشرة مساءً بتوقيت الصين، وكانت الأغلبية نائمة، لافتًا إلى أن شائعة الطفل الصيني الهاكر المتسبب في انقطاع الخدمة لم يتم تداولها في الصين إطلاقًا.