هل يتم خصم الرصيد المتبقي في عدادات الكهرباء مسبقة الدفع؟.. مصدر يجيب

تتوسع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في استخدام العدادات الكهربائية مسبوقة الدفع، من خلال خطها وضعتها لمواكبة التطور التكنولوجي.

وتساءل عدد كبير من مشتركي عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، «هل يتم ترحيل الرصيد المتبقي في حال انتهاء موعد شحن كارت العداد للشهر التالي أم يتم خصمه؟».. هذا ما نجيب عنه في السطور التالية:

طريقة الحساب في العداد مسبوق الدفع

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، إن طريقة الحساب في العداد مسبوق الدفع تتم وفقاً لهيكلة أسعار شرائح الاستهلاك المعلن عنها وليس لها علاقة بموعد الشحن، لافتا إلى أن الرصيد الجديد الذي يتم شحنه يضاف على الرصيد المتبقي بالكارت حتى انتهائه تماماً حسب شريحة استهلاك المشترك.

شحن كروت الكهرباء للعدادات مسبوقة الدفع

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا يتم خصم أي مبالغ من العداد نهاية الشهر بخلاف المبالغ المستحقة طبقاً للاستهلاك، لافتا إلى أنه يمكن للمواطنين شحن كروت الكهرباء للعدادات مسبوقة الدفع من منافذ الدفع الإلكتروني أو عبر التطبيقات على الهاتف المحمول الذي يدعم خاصية الـ «NFC».

تغيير الكارت من الشركة بـ30 جنيهًا

وأشار إلى أن طريقة حساب أسعار الكهرباء للعداد الكارت المسبق الدفع هي نفس طريقة العدادات القديمة، لافتا إلى أنه في حال فشل شحن الكارت، يفضل الذهاب لشحنه من شركة الكهرباء لتفعيله، وحال تلف الكارت يتم تغييره من الشركة بـ30 جنيهًا.

الاحتفاظ بقيمة الشحن في ذاكرة العداد

قال المصدر، إنه في حال ضياع الكارت يتم الاحتفاظ بقيمة الشحنة الموجودة به في ذاكرة العداد برقمها وقيمتها، لافتا إلى أنه في حال فصل العداد إنذار، والكارت غير موجود بجانب العداد، يمكن أن يقوم أي شخص في المنزل بإدخال بطاقة رقم قومي أو فيزا بنك في العداد فيعود التيار الكهربائي فورًا حتى عودتك بالكارت.