إجراءات تحويل عداد الكهرباء التقليدي إلى مسبوق الدفع

يتساءل عدد كبير من مشتركي شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات عن خطوات تحويل عداد الكهرباء التقليدي إلى عداد مسبوق الدفع للاستفادة بالمميزات التي يتمتع بها العداد مسبوق الدفع خاصة بعد إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن خطة لاستبدال العدادات التقليدية القديمة بأخرى مسبوقة الدفع خلال 7 سنوات.

خطوات تحويل عداد الكهرباء التقليدي إلى مسبوق الدفع

وكشف جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل «فيس بوك»، عن الإجراءات والخطوات التي يجب أن يتبعها المواطن لتحويل عداد الكهرباء التقليدي إلى عداد مسبوق الدفع، وجاءت كالتالي:

- التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك وتقديم طلب تغير العداد من تقليدي لآخر مسبوق الدفع.

- تقديم عقد ملكية الوحدة المراد تغيير العداد بها أو توكيل من المالك بتغيير ملكية العداد.

- صورة البطاقة الشخصية لصاحب العداد.

- موافقة الجهة الإدارية المختصة.

- دفع قيمة العداد مسبوق الدفع مع إمكانية التقسيط.

مميزات عدادات الكهرباء مسبقة الدفع

أشار جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك إلى هناك عدد من المميزات التي تتمتع بها العدادات مسبقة الدفع، وهي كالتالي:

- تمكن المشترك من مراقبة استهلاكه للتيار الكهربائي بنفسه، حيث يمكن متابعة استهلاك الكهرباء من شاشة موجودة بالعداد توضح ما تبقى من الرصيد الشهري، وبالتالي تقسيمه على باقي استخداماته اليومية، كما أنه يبين للمستهلك نوع شريحة الكهرباء التي سوف يتم محاسبته عليها وبالتالي يمكن له تقليل استهلاكه.

- لا يوجد أي خطأ عند حساب قيمة الاستهلاك للكهرباء على عكس العدادات القديمة كانت تعتمد على القراءة التي يحددها كشاف أو محصل الكهرباء.

- يمكن شحن العداد بمبلغ مالي بسيط يبدأ من 10 جنيهات وحتى 10 آلاف جنيه في المرة الواحدة، لكي يقوم باستهلاكه كما يشاء ومراقبة استهلاكه عن طريق مراقبة العداد.

- يمنع من سرقة التيار الكهربائي، وذلك من خلال شاشة العداد، حيث يمكن مقارنة قيمة قراءة الدخول والخروج من العداد.

- العدادات مسبقة الدفع لا تسمح بتراكم مديونيات استهلاك الكهرباء على عملاء شركات توزيع الكهرباء.

- يمكن استخراج كارت بدل فاقد بسهولة من شركة الكهرباء بمبلغ مالي بسيط.

- يوجد بالعداد لمبة تحذيرية تساعد المستهلك في معرفة قرب انتهاء رصيد العداد الكودي.

- في الإجازات والعطلات الرسمية، إذا انتهى الرصيد بالعداد يظل متصل بالتيار الكهربائي حتى العاشرة من صباح اليوم التالي للإجازة.