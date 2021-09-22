إبراهيم حجازي: «طنطاوي» نصب فخا للإسرائيليين في معركة المزرعة الصينية

كشف الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ، أحد أبطال حرب أكتوبر، عن تفاصيل معركة المزرعة الصينية التي قادها المشير محمد حسين طنطاوي، الذي توفي صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال «حجازي»، في لقاء مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تطلق على هذا اليوم مصطلح «اليوم الحزين»، موضحًا أن إسرائيل حاولت الهجوم على الفرقة 16 التي كان يقودها «طنطاوي»، من خلال قوة عسكرية يقودها قائد إسرائيلي يدعى إسحاق مردخاي، ولكن «طنطاوي» نصب لهم فخًا، حيث تركهم يقتربون إلى أن فوجئوا بالقوات المصرية تقف أمام المدرعات الإسرائيلية، وهم يحملون أسلحتهم لكي يقضوا عليهم.

فيلم إسرائيلي عن المعركة

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الإسرائليين الأحياء الذين نجوا من هذه المعركة ظهروا في أحد الأفلام التسجيلية، وحكوا عما حدث لهم وتفاصيل هذه المعركة الشرسة.

من هو المشير طنطاوي؟

يذكر أن المشير محمد حسين طنطاوي، ولد في 31 أكتوبر عام 1935، لأسرة نوبية، في حي عابدين الشعبي، وتخرج في الكلية الحربية عام 1956، وتدرج في المناصب العسكرية، وشارك في عدد من الحروب، ووصل إلى منصب وزير الدفاع، وتولى حكم البلاد عقب 25 يناير، ويعتبر واحدًا من أكثر العسكريين المصريين خدمة من حيث المدة في صفوف القوات المسلحة.

وأعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام للدولة ولمدة 3 أيام، حزنا على رحيل المشير طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي جنازة الراحل، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.