«العربية»: 90 مسلحا من المرتزقة غادروا ليبيا باتجاه تركيا 

ذكرت قناة «العربية الحدث»، أن 90 مسلحاً من الجنسية السورية غادروا ليبيا نحو تركيا، وذلك بعد أيام على مغادرة الدفعة الأولى من المرتزقة للأراضي الليبية.

وقال مصدر لـ«العربية الحدث»، إن المرتزقة غادروا من مطار معيتيقة بطرابلس، مساء اليوم الأربعاء، عبر طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الليبية.

مصدر: فصل المرتزقة بالمطار عن المسافرين العاديين

وأكد المصدر، أن المرتزقة تم فصلهم عن المسافرين العاديين في المطار، ووضعهم في صالة انتظار خاصة بعد نقلهم من معسكر اليرموك جنوب طرابلس إلى المطار عبر حافلتين تابعتين لشركة السهم.

وكان نحو 300 مقاتل من الجنسية السورية غادروا ليبيا نحو تركيا في الخامس من الشهر الجاري، ومنها جرى نقلهم إلى سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأتت هذه التطورات بعدما بحث رئيس الحكومة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، قبل أيام مع أعضاء لجنة «5+5»، آلية خروج المرتزقة من البلاد، بالتزامن مع تصريحات لوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، عن مغادرة مجموعات من المقاتلين الأجانب.

7000 مرتزق يحملون الجنسية السورية بليبيا

وأشار التقرير إلى أن تعداد المقاتلين السوريين المواليين لتركيا والمتواجدين في ليبيا يبلغ نحو 7000 سوري.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي ومقتله في عام 2011، غرقت ليبيا في حرب أهلية وفوضى أمنية وانقسام سياسي، لاسيّما بين شرق البلاد وغربها، وشاركت في الاقتتال ميليشيات محلية ومرتزقة أجانب وجماعات متطرفة.

وتم تشكيل حكومة وحدة مؤقتة برعاية الأمم المتّحدة، في مارس الماضي، يترأسها عبد الحميد الدبيبة لإدارة الفترة الانتقالية، وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 24 ديسمبر، إلا أن الخلاف حول قانون الانتخابات وجه ضربة لجهود التسوية التي تدعمها الأمم المتحدة للخروج من الأزمة.