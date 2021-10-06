ياسمين صبري: «بحس أني مش موهوبة».. ومسلسلي الجديد من تأليفي

قالت الفنانة ياسمين صبري إنها بدأت تصدق أنها ليست موهوبة كما يُقال عنها، مشيرة إلى أن هذا الأمر أصبح لا شعوري لديها، ولم تسعَ لتغييره لأنها تعتقد أن الجمهور يتابعها في كل الأحوال.

البحث عن النص الجيد

وأضافت ياسمين صبري، خلال حوارها مع إحدى المجلات العربية، أنها دائما ما تبحث عن النص الجيد لأنها تمتلك موهبة لا يمكن الاستهانة بها، مشيرة إلى أنها فنانة موهوبة ولكن الذي يعيقها هو أنها لم تجد النص الجيد، وهذا الأمر هو الذي منعها عن التمثيل في العام الماضي.

وأضافت أنها ستعود للتمثيل في رمضان المقبل؛ لأن المسلسلات في رمضان مثل دوري أبطال أوروبا تجذب عددًا كبيرًا من المشاهدين في الشرق الأوسط، وعن مشكلة النص، قالت إنها ستقوم بكتابته.

ياسمين صبري تتجه للكتابة

وعن سبب كتابة ياسمين صبري النص لنفسها، قالت: «هناك مشكلة حقيقة في إيجاد نصوص فنية جيدة، وهذا ما دفعني لاستخدام مخيلتي في كتابة قصة من حياتنا الواقعية غنية بالأحداث الحقيقة التي يمكن أن نتعرض لها جميعنا؛ فالنص من العوامل الأساسية لنجاح أي فيلم أو مسلسل، لذلك اتخذت قراري بعدم المشاركة في أي عمل فني لا يعتمد على قصة مميزة، وأعمل على تأليف وكتابة النص مع مجموعة من الكتّاب منذ مايو، ويمكنني القول أنني مؤلفة القصة».

وأكدت ياسمين، أنها ممتنة إلى جمالها الباهر الذي أعطاها الله إياها، وأضافت أنه بجانب الجمال أعطاها الله الكثير من الصفات الأخرى، مشيرة إلى أهمية الجمال الداخلي.