حقيقة مشاركة الفنانة ياسمين صبري في جزء ثانٍ من مسلسل «لؤلؤ»

تصدرت الفنانة ياسمين صبري، محرك البحث «جوجل» وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تداول البعض «بوستر» منسوب إلى مسلسل لؤلؤ، تتصدره الفنانة ياسمين صبري، وسط تكهنات بأنها ستلعب دور البطولة في الجزء الثاني من المسلسل.

ومن جانبه، قال محمد مهران، مؤلف الجزء الأول لمسلسل «لؤلؤ»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه ليس لديه أي معلومة حول تقديم جزء ثانٍ من بطولة الفنانة ياسمين صبري، نافيًا ما تردد مؤخرًا بشأن استكمال كتابة الجزء الثاني من المسلسل، وكذلك عقد جلسات عمل للاتفاق على الجزء الجديد، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

يذكر أنّ الجزء الأول من مسلسل «لؤلؤ»، عُرض على مدار 40 حلقة، وهو من بطولة مي عمر، وأحمد زاهر، وأكرم حسني، ونرمين الفقي، ومحمد الشرنوبي، وهيدي كرم، ونجلاء بدر، وسلوي عثمان، وعماد زيادة، وحمدي هيكل ، ومن إخراج محمد عبد السلام.

ياسمين صبري تُشارك في موسم دراما رمضان 2022

وتستعد ياسمين صبري، للمُشاركة في الموسم الدرامي لشهر رمضان المُقبل 2022، بالتعاون مع الكاتب محمد عبد المعطي، إذ يعقدان جلسات عمل بشأن وضع الملامح النهائية للشخصية، ومن المقرر أن تقدم ياسمين صبري شخصية «ليال».

ياسمين صبري مع محمد عبد المعطي في حكايتي

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، هو مسلسل «حكايتي»، الذي تم عرضه في رمضان 2019، وكان من تأليف محمد عبد المعطي، وشارك في بطولته أحمد بدير، وأحمد صلاح حسني، ووفاء عامر، و إدوارد، وإخراج أحمد سمير فرج.

وتدور أحداث مسلسل «حكايتي»، لـ ياسمين صبري، حول «داليدا» التي تتعرض لصدمة عصبية في طفولتها بسبب وفاة والدتها أمام عينَيْها، وتدخل في خلافات مع عائلة والدها، حول إجباره على التنازل عن حقوقه وميراثه، فتسافر إلى الإسكندرية لتبدأ حياة جديدة وتنطلق الأحداث في إطار من التشويق الدرامي المثير.