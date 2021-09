«مش سينما».. سبب ظهور ياسمين صبري في فينيسيا السينمائي

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورها من على السجادة الحمراء خلال فعاليات افتتاح الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي، حيث تواجدت الفنانة المصرية في المهرجان بالرغم من عدم مشاركتها بعمل سينمائي في الدورة الجديدة، فيما تساءل عدد من المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي عن سبب تواجدها في المهرجان.

سفيرة أحدث حملات دار «كارتييه» للمجوهرات

ووقع الاختيار على ياسمين صبري، مارس الماضي، لتكون سفيرة لأحدث حملات دار «كارتييه» للمجوهرات في الشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه تقوم دار للمجوهرات العالمية برعاية مهرجان فينيسيا السينمائي، كما تقوم بتقديم جائزة باسمها في المهرجان لأحد رواد السينما العالمية، حيث دعت دار المجوهرات الممثلة المصرية لحضور حدث خاص بـ«كارتييه» قبل حفل افتتاح المهرجان، كما قامت بدعوتها إلى حفل الافتتاح الذى ظهرت فيه مرتدية فستانا من «روبرتو كافالي» مع عقد من «كارتييه».

ياسمين صبري بعقد من «كارتييه» في افتتاح مهرجان فينيسيا

عقد رعاية لمهرجان فينيسيا.. وجائزة لـ«ريدلي سكوت»

وكانت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي أعلنت فى بيان صحفى أن «كارتييه» ستكون الراعي الرئيسي لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، مؤكدة أن تلك الرعاية تساعد في دعم إنتاج الأفلام المعاصرة.

وذكر البيان الصادر عن إدارة المهرجان، «فى وقت سابق من شهر أغسطس»: «أنه من خلال هذا التعاون أنشأ مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي وكارتييه جائزة جديدة مخصصة للمخرجين، وهي جائزة (Cartier Glory) والتي ستمنح للمبدعين الثقافيين الرئيسيين في عالم السينما».

وأضاف: «سيكون المخرج الأول الذي سيتم منحه هو ريدلي سكوت، الذي سيقدم في دورة هذا العام فيلم (The Last Duel) في البندقية، كما سيقدم فيلم (House of Gucci) المرتقب في نوفمبر المقبل».

وعلى الرغم من عدم الكشف عن التفاصيل المالية للاتفاقية التي تستمر لمدة 3 سنوات، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن صفقات من هذا النوع من الاتفاقات يمكن أن يولد الملايين، ووفقًا لروبرتو سيكوتو، رئيس بينالي البندقية المنظم للمهرجان، فإن الشراكة مع «كارتييه» إيجابية للغاية، حيث تمتلك «القدرة على تفسير التعاون مع مؤسسة ثقافية بشكل أفضل».