ياسمين صبري تغلق حساباتها المزورة على «فيس بوك».. وتدشن صفحة رسمية

أعلنت الفنانة ياسمين صبري إغلاق جميع حسابتها المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ما استعانت بصفحة رسمية لها، وأوضحت عبر «ستوري» على حسابها بـ«إنستجرام»، أنها دشنت حسابها الرسمي الموثق على «فيس بوك» وبناء عليه أغلقت باقي الصفحات المزيفة التي تحمل نفس الاسم.

وانتشرت خلال الفترة الماضية صفحات عديدة منسوبة للفنانة ياسمين صبري عبر «فيس بوك»، تداولت تصريحات وأخبار مغلوطة عن الممثلة المصرية، بالإضافة إلى التعليق على منشورات المشاهير، وخرجت ياسمين لنفي الأمر من خلال حسابها على «تويتر»، قائلة: «لا يوجد لدي أي حسابات على فيسبوك، وكل الحسابات مزورة وسأقوم بإغلاقها».

حسابات مزورة على «فيس بوك» تضع ياسمين صبري في ورطة

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تنفي ياسمين صبري امتلاكها حساب على «فيس بوك»، حيث سبق وأعلنت ذلك وقت أزمة الفنان محمد رمضان بعد الحجز على أمواله، بعد قيام حساب منسوب لها بإعادة نشر مقطع فيديو رمضان أثناء الحديث عن الأزمة، متبوع بتعليق «ضحكتني»، لتخرج ياسمين عبر «تويتر» قائلة: «ليس لدي أي حسابات على فيسبوك، والحساب مزور وسأقوم بإغلاقه، مستحيل اتكلم كدة مع أو على أي حد».

ياسمين صبري تعود للدراما الرمضانية 2022

وفي سياق آخر، كشفت ياسمين صبري عن استعدادها لسباق الدراما الرمضانية 2022، حيث نشرت صورة أثناء قرأتها أحد الأعمال الدرامية بعد تعاقدها مع شركة «سينرجي» للإنتاج، ليعتبر الجمهور أن تلك الصورة بمثابة إعلان لعودتها إلى الدراما بعد عام من الغياب، ولكنها لم تكشف عن أي تفاصيل أخرى تخص العمل.

وكان آخر أعمال ياسمين صبري الدرامية، مسلسل بعنوان «فرصة تانية» إخراج مرقس عادل، وشارك في سباق الدراما الرمضانية 2020، ويعتبر البطولة المطلقة الثانية لها بعد تجربتها الأولى في مسلسل «حكايتي» للمخرج أحمد سمير فرج، في 2019.