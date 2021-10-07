ميرهان حسين تظهر بالحجاب في السعودية: جمالك خليجي (صور)

نشرت الفنانة ميرهان حسين مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع «انستجرام»، ظهرت خلالها وهي مرتدية العباءة والحجاب؛ إذ تتواجد حاليا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وعلقت ميرهان على الصور، قائلة: «قضيت وقت جميل في مطعم دوار بهية في جدة، وكلت أكل خطير».

إطلالة ميرهان حسين تنال إعجاب الجمهور

ونالت إطلالة نورهان بالعباءة والحجاب إعجاب الجمهور، وجاء من بين التعليقات: «بعيدا عن أي حاجة.. ما شاء الله قمر بالحجاب حبيتك فيه»، وقال آخر: «حلوة عليكي العباية الخليجي، خليكي دايما حشمة وفي رضا الرحمن»، وكتاب ثالث: «قمر بالعباية جمالك خليجي».

ميرهان حسين في مسرحية شمسية و4 كراسي

وشاركت الفنانه ميرهان حسين مؤخرا في مسرحية «شمسية وأربع كراسي».

ومسرحية شمسية وأربع كراسي، بطولة أشرف عبدالباقي وأوس أوس ومحمد أنور وميريهان حسين ومحمد عبدالرحمن وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب وإخراج أشرف عبدالباقي، وحقق العرض نجاحا كبيرا في مدينة الساحل الشمالي.

إطلاله ميرهان حسين في العرض الخاص لفيلم «عروستي»

وأثارت الفنانة ميرهان حسين جدلا كبيرا بسبب إطلالتها في العرض الخاص لفيلم «عروستي»؛ إذ كنت ترتدي بيجامة.

وقالت ميرهان في تصريح خاصة لـ«الوطن»، إنها لم تضع في حسبانها حضور العرض الخاص للفيلم؛ لذلك لم تجهز ملابس مناسبة له، وارتدت ما وجدته أمامها في الدولاب.

فيلم «عروستي» من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، وبالإضافة لـأحمد حاتم وجميلة عوض، يشارك في بطولته صابرين، محمود البزاوي، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف، ويتولى التوزيع الداخلي للفيلم «سينرجي فيلم».