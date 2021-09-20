ميرهان حسين عن إطلالتها في عرض «عروستي»: «مكنتش عاملة حسابي»

قالت الفنانة ميرهان حسين، إنها سعيدة بعرض فيلم «عروستي» في دور العرض المصرية، وذلك في العرض الخاص، الذي أُقيم منذ قليل للفيلم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ميريهان حسين تحضر العرض الخاص لفيلم «عروستي»

وأشارت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنها لم يكن في حساباتها الحضور للعرض، ولذلك ارتدت أسرع ملابس يمكن ارتداؤها للحضور سريعا في العرض.

كان الفنان أحمد حاتم، قد تغيب عن العرض الخاص لفيلم «عروستي» بسبب تواجده في دبي، وقامت كل من جميلة عوض وأبطال الفيلم بالتحدث معه عبر «الفيديو كول».

أحمد حاتم يتغيب عن حضور عرض خاص فيلم عروستي

فيلم «عروستي» من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، وبالإضافة لـأحمد حاتم وجميلة عوض، يشارك في بطولته صابرين، محمود البزاوي، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف ويتولى التوزيع الداخلي للفيلم «سينرجي فيلم».

نشرت مؤخرًا الصفحة الرسمية لشركة سينرجي المنتجة للفيلم، عبر حسابها الشخصي بموقع «إنستجرام»، صورة البوستر الدعائي الأول، وكتبت «عروستي.. دليلك لزواج ناجح، البوستر الرسمي لفيلم عروستي.. قريبا»، وسرعان ما نشر الفنان أحمد حاتم البوستر عبر حسابه الشخصى وكتب «عروستي! دليلك لزواج ناجح أو لمحكمة الأسرة أنت وحظك بقي».