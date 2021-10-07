أيتن عامر تحذر من المسلسل الكوري squid games: الدنيا مقلوبة بسببه (صورة)

حذرت الفنانة أيتن عامر، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، من مشاهدة الأطفال للمسلسل الكوري «squid games».

وكتبت أيتن: «المدرسة باعتين email بيحذروا فيه من مسلسل squid games وبيقولوا إنه مشاهدته خطرا على الأولاد وبيطلبوا مساعدة الأهالي في السيطرة على الموضوع لأن الفكرة بتاعة اللعبة اللي في المسلسل ابتدت تنتشر وقت البريك والولاد بيلعبوها، المسلسل الظاهر إنه عنيف فعلا؛ لأن الدنيا مقلوبة بسببه».

حكاية «وأنا قبلت»

وشاركت الفنانه ايتن عامر مؤخرا في حكاية «وأنا قبلت»، ضمن سلسلة حكايات مسلسل زي القمر.

وتدور أحداث الحكاية حول ارتباط شاب وفتاة رغم فارق العمر بينهما؛ إذ أنه يصغرها بـ10 سنواتٍ، لكن العلاقة تُتوج بالزواج في النهاية، وتتحدى أسرتها من أجل إتمامه، رغم أنها كانت متزوجة من رجل يكبرها بـ25 عاما.

حكاية «أنا قبلت»، بطولة أيتن عامر، وتيام مصطفى قمر، وعابد عناني، ومحسن منصور، وأسامة عبدالله، ولبنى ونس، وعزت زين، وشريف الغريب، والعمل قصة وسيناريو وحوار أيمن الصواف، وإخراج معتز حسام.

أيتن عامر في رمضان 2020

وشاركت أيتن في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل «كوفيد 25»، بطولة يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وأحمد نادر جلال.

كما شاركت أيتن في مسلسل «كل ما نفترق»، مع الفنانة ريهام حجاج، والمخرج كريم العدل، ويتناول العمل قصة نور، التي تقرر عائلة زوجها حسام، التخلص منها بعد اكتشاف أسرارهم، لكن سرعان ما تعود للحياة وتبدأ في البحث عن ابنتها المخطوفة والانطلاق في مغامرة بين الماضي والحاضر، رفقة شقيقتها زينب.