«جربعة مش هتجربع» أبرز إفيهات سهير البابلي في عيد ميلادها

في عالم الكوميديا تعد الفنانة سهير البابلي، أحد رموز الضحك في تاريخ الفن المصري، ومن أكثر النجمات اللاتي أجمع عليها مختلف الأجيال مع مرور الزمن، للدرجة التي جعلت رواد السوشيال ميديا يستخدموا كثير من أقوالها الفنية والإفيهات في «كوميكس» بالسوشيال ميديا.

ملكة الضحك

وفي عيد ميلاد سهير البابلي الذي يوافق عيد الحب 14 فبراير، نرصد أبرز الإفيهات الضاحكة التي قدمتها في أعمالها الفنية.

«جربعة مش هتجربع» من أكثر العبارات الضاحكة التي استخدمتها سهير البابلي خلال أحداث مسلسل بكيزة وزغلول، وتأديتها شخصية بكيزة هانم الدرمللي بنت الأصول «إنتي ياخدامة بكيزة، ذل مش هتذل».

«إنتي كده قلبتي على فيلم الحرمان مش كده» جملة قالتها سهير البابلي خلال أحداث مسرحية «الدخول بالملابس الرسمية» خلال تجسيدها شخصية نشوى هانم التي تتزوج أبوبكر عزت وينصب عليها بصحبة زوجته إسعاد يونس.

«هقطعلك لسانك من لغاليغو» من أشهر إفيهات مسرحية مدرسة المشاغبين والتي جاءت على لسان الفنانة سهير البابلي وتأديتها شخصية الأستاذة عفت عبدالكريم في مدرسة تضم عادل إمام، سعيد صالح، أحمد زكي، يونس شلبي، هادي الجيار، حسن مصطفى، فضلًا عن إفيهات منها «تعرف إيه عن المنطق؟ إخص عليكم إخص».

«وكتاب الله ماهو تمثيل وبجد وبحق وحقيقي» مشاهد سهير البابلي مع الفنان أحمد بدير وعبدالمنعم مدبولي وشادية في مسرحية «ريا وسكينة» كانت مليئة بالإفيهات الضاحكة منها «جرى إيه ياعبعال ده احنا في الصباحية أمال في الأربعين هتعمل ايه.. سحر إزاي وتخلف عبعال.. أنا مالي ومال يستاهلوا.. آآيوووه في كلام منقدرش نقولوه.. تعالى في ريحي.. بالهمس مش باللمس.. حرمتني من حنان مرات الأب ياحسب الله.. هيشنقونا ويسكتوا.. أني نعنوشة.. شاااوييش.. عين عبعال».

وكثير من الأعمال الكوميديا التي قدمتها سهير البابلي على مدار مشوارها الفني مابين سينما ومسرح ودراما أبرزها «العالمة باشا، على الرصيف، ليلة عسل، ليلة القبض على بكيزة وزغلول».