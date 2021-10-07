«خطة النواب» تعقد 7 اجتماعات الأسبوع المقبل لمناقشة مشروعات القوانين

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 7 اجتماعات، الأسبوع المقبل، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، لمناقشة بعض مشروعات القوانين.

وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،في تصريحات صحفية، أن اللجنة ستعقد خلال الأسبوع المقبل، 7 اجتماعات، ستبدأها يوم الاثنين بعقد 3 اجتماعات، الأول تناقش خلاله تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2010.

وأضاف سالم، أن اجتماعات اللجنة الثاني والثالث يوم الإثنين، والرابع والخامس يوم الثلاثاء، والسادس والسابع يوم الأربعاء، ستشهد استكمال مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، حيث تسعى اللجنة لسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون تمهيدا لإعداد تقرير عنه وعرضه على المجلس.

انطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب وإجراء انتخابات اللجان

وانطلق دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، السبت الماضي، بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للانعقاد، وعقد المجلس انتخابات اللجان، واحتفظ النائب مصطفى سالم بمقعد الوكيل الأول للجنة الخطة والموازنة للسنة البرلمانية الثانية في الفصل التشريعي الحالي، ويأتي ذلك بعد أن نجح مصطفى سالم في الاحتفاظ بنفس المقعد خلال السنوات الخمس في الفصل التشريعي السابق.

وأسفرت انتخابات لجنة الخطة والموازنة عن فوز الدكتور فخري الفقي برئاسة اللجنة، فيما ضم بقية تشكيل اللجنة النائب مصطفى سالم كوكيل أول، والنائب ياسر عمر وكيل ثاني، والنائب عبد المنعم إمام أمينا لسر اللجنة.