للعام الثاني.. الفقي رئيسا للخطة والموازنة بمجلس النواب ومصطفى سالم وكيلا

احنفظ النائب مصطفى سالم عضو مجلس النواب بمقعد الوكيل الأول للجنة الخطة والموازنة للسنة البرلمانية الثانية في الفصل التشريعي الحالي، بعد إجراء انتخابات اللجان بمجلس النواب اليوم، ويأتي ذلك بعد أن نجح مصطفى سالم في الاحتفاظ بمقعد وكيل لجنة الخطة خلال السنوات الخمس في الفصل التشريعي السابق.

وجرت انتخابات اللجنة اليوم بمقرها داخل المجلس، وفاز الدكتور فخري الفقي برئاسة اللجنة بالتعيين، فيما ضم بقية تشكيل اللجنة مصطفى سالم وكيل أول للجنة، وياسر عمر وكيل ثاني، والنائب عبد المنعم امام امينا لسر اللجنة.

لجنة الموازنة تفوز بالتزكية

وفازت هيئة مكتب اللجنة بالتزكية في اأجواء اتسمت بالشفافية بعد اعلان الترشيحات وفتح رئيس مجلس النواب خلال الجلسة الاولى الباب لعضوية اللجان لمن يرغب في التعديل ثم الدعوة الى اجراء الانتخابات جرت انتخابات اللجان النوعية لمجلس النواب اليوم بـ 25 لجنة.

واحتفظ اغلب رؤساء اللجان بمقاعدهم خلال ودعا رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي خلال الجلسة العامة الى الانتخابات بمقار اللجان وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب ونصت اللائحة على انه تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وقُدمت الترشيحات كتابةً إلى رئيس مجلس النواب خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.

وبحسب اللائحة، فإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.