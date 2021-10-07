درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم.. طقس مشمس وهدوء للرياح

شهدت مدينة الإسكندرية، طقسا مشمسا، اليوم، صاحبته رياح باردة على المدينة ليلاً اضطرت المواطنين إلى ارتداء الملابس الشتوية، مع ارتفاع طفيف في نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة نهارا، وتوقعات بعدم هطول أمطار على المدينة الساحلية، فيما رفعت الأجهزة التنفيذية حالة الاستعداد للقصوى تحسبا لأية تقلبات جوية محتملة خلال فصل الخريف.

درجات الحرارة اليوم الخميس 7 أكتوبر

وسجلت درجات الحرارة، اليوم الخميس 7 أكتوبر، 28 درجة مئوية، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 53% في ارتفاع طفيف مقارنة بالأيام السابقة، ووصلت سرعة الرياح إلى 18 كيلومترا في الساعة، ما ترتب عليه هدوءا نسبيا في ارتفاع أمواج البحر عن معدلاتها الطبيعية مع انخفاض نسب الاشغال في أغلب الشواطئ بسبب انتهاء موسم الصيف.

الإسكندرية استعدت لنوات الشتاء

فيما استعدت شركة الصرف الصحي بكافة المعدات لمجابهة نوات موسم الشتاء، ومراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، إن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق في إطار الاستعدادات لاستقبال موسم الأمطار، لافتاً إلى أن الشركة تمكنت حتى الآن من تنفيذ 36 مشروعا بتكلفة 18 مليون جنيه، لحل مشاكل تراكم مياه الأمطار بالبؤر الساخنة، وتم الانتهاء من 10 مشروعات وجاري الانتهاء من المشروعات المتبقية.

وأوضح أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة الشركة.