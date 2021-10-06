القصة الكاملة لسقوط فتاة الإسكندرية من الدور الـ16 «في نص الليل»

انتاب القلق والتوتر أهالي مدينة الإسكندرية بشكل عام، وأهالي منطقة سيدي بشر بالأخص، الذين لم يقدروا على نسيان مشهد سقوط فتاة جثة هامدة على الأرض أمام أعين المارة وأصحاب المحال من الدور الـ16 محل سكنها، بشارع خليل حماده شرق الإسكندرية، في مشهد حزين ومؤلم على رحيل فتاة في الثلاثين من عمرها بهذا الشكل، إضافة إلى عدم قدرتهم لمس الجثة إلا بعد وصول فريق البحث الجنائي والنيابة العامة للمعاينة، بعد التأكد من قبل رجال الإسعاف أنها فارقت الحياة، بعد سقوطها من أعلى ارتفاع.

الخلافات الزوجية سبب حالتها النفسية السيئة

حالة من الحزن الشديد، بعد سقوط الفتاة التي تركت وراءها طفلين صغيرين، ووفقاً لرواية شهود العيان وأهالي منطقة سيدي بشر، إن الفتاة في العقد الثالث من العمر، ومتزوجة ولديها طفلين، والأرجح أن الخلافات الزوجية هي سبب حالتها النفسية السيئة وهو سبب تواجدها في مسكن أهلها بالمنطقة.

عبارات العتاب والحزن من الأب والأم

ووفقاً لرواية شهود العيان، أن والدها نزل سريعاً فور سقوطها وظل يردد «ليه يا ابنتي كده، ليه يا ابنتي كده، حرام عليكي، حرام عليكي» فيما ظلت والدتها تردد أثناء نزولها مع قوات الأمن «سبتي عيالك لمين، ليه يا بنتي كده، ليه عيالك تهون عليكي»، وغيرها من عبارات العتاب التي رددها الأب والأم أثناء نزولهم من قوات الأمن من أجل الإدلاء بأقوالهم في التحقيقات التي يجريها فريق البحث الجنائي.

نيابة الإسكندرية تبدأ التحقيقات

بدأت نيابة الإسكندرية التحقيق في واقعة سقوط فتاة بمنطقة سيدي بشر، حيث تم التحفظ على كافة الكاميرات من المحال التي وثقت لحظة السقوط، إضافة إلى البصمات ومعاينة الجثة التي أمرت بنقلها إلى مشرحة كوم الدكة.

وكانت شرطة النجدة في الإسكندرية، قد تلقت بلاغاً يفيد بسقوط فتاة، مساء أمس في بداية العقد الرابع من عمرها، من الدور الـ16، دون معرفة أي معلومات أخرى، حيث وصلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، مع سيارة إسعاف، وتم نقل جثة الفتاة من موقع الحادث إلى مشرحة كوم الدكة في الإسكندرية.