محافظ الإسكندرية يتفقد معدات شركة الصرف الصحي استعدادا لموسم الأمطار

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، معدات شركة الصرف الصحي بمحطة التنقية الشرقية؛ للوقوف على جاهزية الشركة لمجابهة نوات موسم الشتاء، ومراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة.

ويأتي ذلك في إطار خطة محافظة الإسكندرية، لاستقبال موسم الشتاء 2021 / 2022.

تمركز معدات الصرف الصحي بالنقاط الساخنة

وأكد محافظ الإسكندرية، أنه في ظل دعم ورعاية القيادة السياسية، تم دعم محافظة الإسكندرية بعدد كبير من معدات وسيارات الصرف الصحي الجديدة للتعامل مع النوات الشديدة، بالإضافة إلى تمركز معدات الصرف الصحي بالنقاط الساخنة البالغ عددها 103 على مستوى المحافظة.

الإسكندرية تستعد لموسم الأمطار

وقال «الشريف»، إن المحافظة بدأت مبكرًا في استعدادات استقبال موسم الشتاء، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا تامًا وكاملًا بين الأجهزة التنفيذية المختلفة من المحافظة والأحياء والصرف الصحي والمياه لتجاوز أزمات النوات، بالإضافة إلى المتابعة اللحظية لاستقبال النوات ورفع درجة الطوارئ القصوى في جميع الجهات.

وقدم الشكر لشركة الصرف الصحي وجميع الجهات التنفيذية على المجهود الكبير المبذول خلال الفترة الماضية، مضيفًا «استطعنا العام الماضي تخطي موسم الأمطار بالتعاون والتكاتف التام والتنظيم بين الجميع، وستبقى الإسكندرية هذا العام أيضا من أفضل المحافظات لمواجهة النوات والسيول والأمطار».

كيف استعدت الإسكندرية لاستقبال الأمطار؟

من جانبه، قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق في إطار الإستعدادات لاستقبال موسم الأمطار، مشيرًا إلى تنفيذ 36 مشروعًا بتكلفة 18 مليون جنيه؛ لحل مشاكل تراكم مياه الأمطار بالمناطق الساخنة.

وأشار رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى الانتهاء من 10 مشروعات، موضحًا أن هناك تواصلًا مستمرًا مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة؛ لمتابعة حالة الطقس.