عرض 7 من أصل 87 مخطوطة كنسية تم ترميمها في الإسكندرية

نظمت مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، احتفالية كبرى بمناسبة الانتهاء من مشروع ترميم 87 مخطوطة من مخطوطات بطريركية الروم الأرثوذكسية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، والبابا ثيودورس بطريرك الروم الأرثوذكس بالإسكندرية وسائر بلدان أفريقيا، وخرلامبوس باكريتزيس، مدير مؤسسة (Anastasios G. Leventis) القبرصية، وهي الجهة المانحة للمشروع.

عرض 7 مخطوطات من الروم الأرثوذكس تم ترميمها ومعالجتها في مكتبة الإسكندرية

وشهدت الاحتفالية عرض 7 مخطوطات تمثل الدفعة الأخيرة من إجمالي 87 مخطوطة، قام بترميمها ومعالجتها ورقمنتها فريق عمل معملي الترميم والكيمياء بإدارة متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي يتناول مراحل المشروع منذ بدايته في أكتوبر 2012، وحتى مراحله الأخيرة في أبريل من العام 2021 الجاري.

الفقي: الترميم بحرفية تضاهي كل التجارب العالمية

وعبر الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، عن فخره لإنجاز هذا المشروع، مشيراً إلى أنه تم بحرفية تضاهي كل التجارب العالمية في هذا الشأن.

وقال «الفقي» إن احتفالية اليوم تأتي في يوم السادس من أكتوبر، وهو ذكرى انتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر المجيدة، وهو ما يجعل لدينا الدافع والتصميم لكي نعمل بجد من أجل رفعة مصر.

بطريرك الروم يثمن دور الدولة المصرية

بدوره أعرب البابا ثيودورس، بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس، عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القرار الخاص بالتبرع بقطعة أرض لصالح الكنيسة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن المركز الجديد للبطريركية في العاصمة الإدارية بالقاهرة سيكون مساحة متعددة الثقافات تضم جميع الناس، بغض النظر عن معتقداتهم الدينية وجنسياتهم لصالح الإنسانية والسلام في العالم.

وتابع البطريرك أن «التبرع يدل عملياً على تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي لبطريركية الإسكندرية القديمة»، كما ثمن الدور الكبير الذي قامت به مكتبة الإسكندرية في ترميم المخطوطات التي تمثل قيمة تاريخية كبرى.

من جانبه، عبر خرلامبوس باكريتزيس، مدير المؤسسة القبرصية المانحة للمشروع، عن امتنانه لقيام مكتبة الإسكندرية بإنجاز مشروع ترميم المخطوطات، لافتاً إلى أنه تم بجودة عالية، وهو أمر يدعو للفخر.

وتطرق إلى الدور الكبير الذي تقوم به مكتبة الإسكندرية في مصر والعالم والتي تعد منارة من منارات العلم والثقافة.