عادل إمام سبق «الملاح» من 40 عاما.. محلل شرعي في «زوج تحت الطلب»

«لابد أن يدخل بها» من أشهر الإفيهات الكوميدية التي جاءت على لسان الفنان نعيم عيسى، خلال مسرحية الواد سيد الشغال، بطولة الزعيم عادل إمام، الذي جسّد شخصية «سيد» الشاب الفقير الذي اضطر للعمل كـ«محلل» لزوجة ثرية بهدف عودتها مجددًا لزوجها الذي سبق وطلقها ثلاث مرات.

عادل إمام لعب دور المحلل الشرعي في مسرحية الواد سيد الشغال وفيلم زوج تحت الطلب

مسرحية الواد سيد الشغال التي بدأ عرضها في ثمانينيات القرن الماضي، بطولة عادل إمام، مشيرة إسماعيل، مصطفى متولي، عمر الحريري، رجاء الجداوي، تأليف سمير عبدالعظيم، إخراج حسين كمال، تدور حول سيد الذي يهرب من تنفيذ عقوبة بالسجن، ويختبئ داخل فيلا لأسرة ثرية، ويعمل بها «خاله» طباخًا، ويقع خلافًا بين ابنة صاحب الفيلا وزوجها الثري ويطلقها للمرة الثالثة، ويلجأون لـ«سيد» باعتباره «محلل».

وجسّد الفنان نعيم عيسى، شخصية المأذون الذي بدأ يسأل «سيد الشغال» عن سبب طلاقه لزوجته هدى هانم بعد يوم واحد من الزفاف ودون أن يكون هناك خلوة شرعية بينهما، معتبرًا أن هناك جريمة في هذا الأمر، مضيفًا عبارته الشهيرة «لابد أن يدخل بها.. المحلل حرام ولابد أن يكون زواجًا شرعيًا 100%»، ليرد عليه عادل إمام «ينصر دينك.. لابد أن يدخل بهاااا».

محمد الملاح محلل شرعي تزوج 33 مرة

وفي الساعات الماضية، تصدر شخصًا يدعى محمد الملاح، محركات البحث، بعد ظهوره في لقاء تليفزيوني، كشف من خلاله عن طبيعة عمله محلل شرعي للأزواج، وتدشينه حسابًا على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لرد المطلقات لأزواجهن بعد قيامه بدور المحلل.

وقال محمد الملاح، إنه تزوج وطلق نحو 33 سيدة، زواجًا مكتمل الأركان والدخول بهن ومعاشرتهن، ثم تطليقهن لمساعدتهن للعودة لأزواجهن من جديد، وتأكيده أن ذلك بهدف الحفاظ على تماسك الأسرة وعدم «خرابها».

اتجاه محمد الملاح للعمل كـ«مُحلل» والزواج بسيدات تم تطليقهن للمرة الثالثة، سبق وأن فعلها الفنان عادل إمام عام 1985 من خلال فيلم «زوج تحت الطلب» ولعب خلال الأحداث شخصية ممدوح الموظف البسيط الذي يستعين به رب عمله لتزويجه من زوجته التي طلقها للمرة الثالثة، وبعد الزواج يقيم ممدوح علاقة مع الزوجة ويطلقها بعدها بساعات مقابل مبلغ مالي، ويكرر فعلته لأكثر من مرة، حتى يتزوج امرأة أخرى ترفض إقامة علاقة زوجية بينهما، وتتفق معه على الهروب حتى لا يطلقها تأديبًا لزوجها الثري الذي سجل كل ممتلكاته باسمها.

فيلم زوج تحت الطلب، بطولة عادل إمام، فؤاد المهندس، ليلى علوي، هالة صدقي، محمد رضا، تأليف حلمي سالم، إخراج عادل صادق.