رئيس مياه القناة يتابع استعدادات بورسعيد لاستقبال موسم الأمطار

شهد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب بمحافظات القناة، اصطفاف المعدات بمقر الحملة الميكانيكية بقطاع بورسعيد، رافقه عدد من القيادات التنفيذية والفنية بالشركة، فى جولة لتفقد جاهزية القطاع لاستقبال فصل الشتاء والتعامل مع موسم الأمطار.

خطة بمحافظات القناة لتطهير بالوعات الأمطار والشبكات

وقال «عصمت»، في بيان صحفي، إن الشركة تشارك جميع الجهات التنفيذية بمحافظات القناة الثلاثة، خطة التعامل مع الأمطار، من خلال تطهير جميع بالوعات الأمطار والشبكات ووضع خطة لتمركز السيارات والمعدات وتجهيز البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة.

التنسيق مع الأرصاد الجوية للتفاعل مع الأزمات وحلها سريعا

وأكد رئيس الشركة على تواجد جميع أفراد السلامة والصحة المهنية لمتابعة الإجراءات الاحترازية بجميع المناطق، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن، والتنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالشركة وغرف الطوارئ الفرعية بالقطاعات والمناطق التابعة وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية، للتفاعل مع الأزمات وحلها فى أسرع وقت ممكن.

ووجه الشكر لجميع العاملين بالشركة بمحافظات القناة على جهودهم المتواصلة والاستعدادات المبكرة، وذلك فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

كان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، تابع أعمال الإحلال والتجديد لخط طرد محطة مياه فايد الكبرى قطر 450 مم تحت إشراف المهندس أحمد علي رئيس منطقة فايد، وتم إعادة ضخ المياه لمدينة فايد بالكامل وكافة المناطق المتأثرة بالإنقطاع فور الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للخط المذكور.