بعد زيارة «سلمان خان» ودفاع «سونيل شيتي».. ريتك روشان يدعم نجل شاروخان

دعم الفنان الهندي ريتك روشان، نجل الفنان الشهير شاروخان بعد أزمة القبض عليه بسبب المخدرات، وذلك في منشور عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام».

شارك ريتك روشان، صورة لـ «اريان»، نجل شاروخان، قائلا: «عزيزي اريان الحياة رحلة غريبة، بالفعل هي رائعة لكنها لست دائمة، وذلك أمر رائع أيضا لأننا دائما نواجه منحنيات بالحياة، لكن الله طيب معنا، يعطي الأصعب لمن يعرف أنهم أقوى ويستطيعون تحمل ذلك، وأنت تم اختيارك لاختبار صعب لأنك أقوي، أعلم أنك تشعر بالضغط، وأعلم أن هناك مشاعر مختلطة عليك الارتباك والغضب والعجز، كل هذه المشاعر والمصاعب هي التي ستخرج البطل الذي بداخلك.. احذر أن تحرق هذه المشاعر الأشياء الجيدة التي تمتلكها.. الرحمة والحب واللطف».

ريتك روشان لـ نجل شاروخان: «اخرج البطل الخارق بداخلك»

وتابع النجم الهندي في منشوره: «اسمح لنفسك أن تحترق، ولكن يكفي فقط الأخطاء والإخفاقات والانتصارات والنجاح، كلها متشابهة إذا كنت تعرف الأجزاء التي يجب الاحتفاظ بها معك والأجزاء التي يجب التخلص منها بعيدًا عن التجربة، لكن اعلم أنه يمكنك أن تنمو بشكل أفضل معهم جميعًا، كنت أعرفك كطفل وعرفتك كرجل، امتلك كل ما تختبره، إنها هداياك، صدقني في الوقت الذي تربط فيه النقاط، أعدك، سيكون الأمر منطقيًا، فقط حافظ على الهدوء، وراقب هذه اللحظات ستخرج البطل الخارق الذي بداخلك، لكن من أجل ذلك يجب أن تذهب من خلال الظلام إلى الهدوء، والثقة بالنور داخلك، إنه موجود دائمًا»، وانهى خطابه الطويل بـ «أحبك يا رجل».