أشرف عقبة: مصر في سباق مع الزمن لتلقيح 70% من مواطنيها بتطعيمات كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، إن مصر من خلال مشاركاتها مع الدول الغربية والشرقية استطاعت أن تحصل على لقاحات فيروس كورونا المستجد من مصادر متعددة، كما استطاعت أن تعقد شراكة مع دولة الصين في إنتاج اللقاح عن طريق شركة فاكسيرا، موضحًا: «نحن في سباق مع الزمن لتطعيم 70% من المواطنين في مصر، حيث يتم تطعيم العاملين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والطلاب استعدادا لدخول المدارس في 9 أكتوبر».

اللقاح المصري يتم إنتاجه بالمواصفات المتبعة في الصين

وأضاف عقبة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين باسم طبانة ونهى درويش، أن اللقاح المصري الصيني يتم إنتاجه بالمواصفات المتبعة في الصين، حيث يتم مراقبة المراحل المتعددة التي يمر بها من أجل التأكد من فاعليته وأمانه، كما تعيد هيئة الدواء المصرية فحص هذه اللقاحات للتأكد من فاعليتها وأمانها حتى يصل إلى المواطن المصري بأعلى مستويات الأمان والفاعلية.

حاجة إلى المزيد من الدراسات

وتابع رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، أن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات حول تأثير الجرعة الثالثة، مشيرًا إلى أن العالم يفكر بشكل متناسق لحماية كل مواطني العالم، وبالتالي فإن منح الجرعات التنشيطية يجب أن يتم التفكير فيه بعد تلقيح عدد كبير من سكان العالم.

وأكد على أنه لا توجد دولة ستشعر بأمان إلا إذا كان كل الدول من حولها في أمان، مشددًا على أهمية التوجه إلى مراكز التطعيم للحصول على اللقاحات لأن هذا الأمر يحميهم ويقلل من فرص حدوث الطفرات والتحورات في الفيروس، ويقلل الحاجة إلى دخول المستشفيات.