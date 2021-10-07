وزارة الصحة المصرية تخصص رابطا لتلقي شكاوى المواطنين بشأن لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان تخصيص رابط لتلقي شكاوى المواطنين المتلعقة بتأخر رسالة الحصول على لقاح كورونا، وذلك عقب العديد من التساؤلات التي وردت للوزارة على موقعها الرسمي على «فيس بوك» للاستفسار عن تأخر وصول رسالة توضح مكان الحصول على اللقاح، وتسهيلا على المواطنين حددت رابطا مباشرا يمكن للمواطنين الدخول عليه وكتابة الشكوى حول الموضوع الذي يريدون الاستعلام عنه.

«الوطن» ترصد رابط وزارة الصحة المصرية لتلقي شكاوى المواطنين

وحددت وزارة الصحة والسكان خطوات الدخول على رابط تلقي الشكاوى والبيانات المراد كتابتها عند الدخول على رابط وزارة الصحة المصرية لتلقي الشكاوى من قبل المواطنين فيما يتعلق بتأخر الحصول على رسالة لقاح كورونا، وتسهيلا على المواطنين وكشفت الوزارة عن بعض الخطوات التي عقب كتابتها تصل لك رسالة محدد بها موعد ومكان الحصول على لقاح.

خطوات الدخول على رابط وزارة الصحة والسكان لتلقي الشكاوى

- الدخول على الرابط مباشرة من هنا.

- كتابة البيانات المطلوبة وفقا للخانات المحددة.

- كتابة الاسم رباعي.

- كتابة رقم طلب اللقاح.

- كتابة الشكاوى المراد الاستفسار عنها.

- الضغط على أيقونة «حفظ».

- عقب الانتهاء من التسجيل ستصلك رسالة للرد عن التساؤل الذي ورد للوزارة من خلال الرابط.

«الصحة» تعلن عدد الإصابات بفيروس كورونا أمس الأربعاء

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 650 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 261190 حتى اليوم.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، على أنه تم تسجيل 788 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة جديدة.