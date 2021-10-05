الصحة: الدولة تسخر إمكانياتها لتعزيز تصنيع اللقاحات بتوجيهات رئاسية

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مستجدات الوضع الحالي لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية وعلى المستوى العالميّ، وموقف تلقي المواطنين للقاحات المضادة للفيروس، وموقف تصنيعها محليًا، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

واستهلت وزيرة الصحة عرضها بحسب بيان، بالإشارة إلى ما أكدته منظمة الصحة العالمية من الحاجة الملحة لكل دول العالم، لتعزيز قدراتها التصنيعية في المجال الطبي، خاصة فيما يتعلق بالأدوات التشخيصية والأكسجين والعلاج والإمدادات الطبية واللقاحات المضادة للفيروس، مؤكدة أنّ الدولة المصرية تعمل على ذلك، وتُسخّر إمكاناتها لتعزيز القدرات التصنيعية في هذا المجال، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

زيادة 18.4% في تلقي التطعيمات بنهاية سبتمبر 2020

وعن أعداد المواطنين الذين تلقوا التطعيمات المختلفة المضادة لفيروس كورونا، قالت الدكتورة هالة زايد، إنّ إجمالي عدد من تلقوا الجرعة الأولى من التطعيمات وصل حتى يوم أمس لأكثر من 13 مليون مواطن، بينما تجاوز عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الثانية 7 ملايين مواطن، لافتة إلى أنّ الوزارة تسابق الزمن لتطعيم الأعداد المتبقية من موظفي الجهاز الإداري للدولة، والمنتمين لقطاعات التعليم العام والأزهري والتعليم العالي، ومؤكدة في الوقت ذاته أنّ هناك نسبة زيادة في تلقي التطعيمات بنهاية سبتمبر الماضي بلغت 18.4%.

وأوضحت زايد أنّ الوزارة اتخذت بعض الإجراءات للتسهيل على الطلاب والمواطنين فيما يخص تلقي اللقاحات؛ حيث يتم إتاحة التوجه لمراكز الشباب مباشرة دون الحاجة للحجز المسبق، ويتم التسجيل داخل المركز، كما جرى تخصيص 240 مركزا على مستوى المحافظات لتلقي طلاب الجامعات والمعاهد العليا (الحكومة، والخاصة، والأزهرية، والأهلية) اللقاحات المختلفة، وجرى تجهيزها لتسجيل وتطعيم هؤلاء الطلاب دون التسجيل مسبقا وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد.

إنتاج 10 ملايين جرعة من «ساينوفاك – فاكسيرا» والإفراج عن 7 ملايين جرعة الأسبوع الحالي

وفيما يتعلق بمستجدات موقف تصنيع اللقاحات، فأشارت وزيرة الصحة إلى أنّه سيتم الانتهاء من إنتاج 10 ملايين جرعة من ساينوفاك – فاكسيرا، والإفراج عن 7 ملايين جرعة خلال الأسبوع الحالي، لافتة إلى أنّ إجمالي ما تم توريده من مختلف اللقاحات حتى الآن بلغ نحو 60 مليون جرعة.

«معا نطمئن» تغطي 22 محافظة

وخلال عرضها، تطرقت الدكتورة هالة زايد إلى مستجدات حملة «معا نطمئن»، مشيرة في هذا الصدد إلى تغطية 22 محافظة منذ انطلاق الحملة حتى يوم أمس، حيث جرى تسجيل 150 ألفا و245 مواطنا على الموقع الإلكتروني للوزارة الخاص بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا من خلال الحملة، وتقديم التوعية لأكثر من 175 ألف مواطن.

وقالت الوزيرة إنّه في ضوء الإجراءات العالمية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، والتوجه العالمي للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس، وحرصا على تيسير إجراءات السفر للمواطنين المصريين إلى المملكة العربية السعودية، جرى الاتفاق مع وزير الصحة السعودي على التعاون وتنفيذ الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة بالمملكة، لإتاحة المعلومات الخاصة بالمسافرين من مصر إلى المملكة، للتأكد من تلقيهم اللقاحات المحددة من قبل السلطات الصحية السعودية.

خطة العودة إلى المدارس

وخلال الاجتماع، تحدثت الوزيرة أيضًا عن خطة وزارة الصحة للعودة إلى المدارس، لافتة إلى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم في الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد 2021-2022، من خلال عدة ركائز أساسية، تتمثل في عناصر العملية التعليمية، التي تشمل الطلاب والمدرسة والفصول، والأدوات والتجهيزات، وفي المنزل مع أولياء الأمور، انتهاءً بالإجراءات الصحية، وتشمل العناصر التنفيذية للخطة رفع الوعي الصحي للطلاب والمنتمين لقطاع التعليم، والالتزام بالتباعد الجسدي، واستخدام الواقيات الشخصية، والتطهير الدوريّ، فضلا عن توفير المستلزمات، والعمل على ترصد المرض والإحالة للجهات الطبية للتعامل مع الحالات المصابة.

وتحدّثت وزيرة الصحة والسكان أيضا، عن الإجراءات الوقائية للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا بالمدارس، والتي تدخل ضمن خطة الوزارة للعودة إلى المدارس.

التعليم: نتعاون مع «الصحة» لتطعيم موظفينا بلقاح كورونا

وخلال الاجتماع، قدّم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موجزًا لضوابط بدء العام الدراسيّ الجديد، والتي جرى توزيعها على جميع المديريات التعليمية والمدارس، مشيرًا إلى أنّ هناك تعاون كامل مع وزارة الصحة، لاستكمال تطعيم باقي العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي، وهناك إقبال كبير، وبعض المحافظات انتهت بالفعل من تطعيم كل العاملين بها.

وشرح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، جهود الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة، لتطعيم العاملين بالجامعات المصرية على مختلف مستوياتهم، والطلاب، مشيرًا إلى زيادة أعداد من يتم تطعيمهم خلال الفترة الأخيرة حتى اقترب عدد من يتم تلقيهم للتطعيمات في اليوم الواحد من 50 ألفًا.

خطة لاستكمال تطعيم باقي الطلاب الوافدين للجامعات من قرى مصر ومحافظاتها

ولفت إلى أنّ هناك خطة وضعت لاستكمال تطعيم باقي الطلاب الوافدين للجامعات من قرى مصر ومحافظاتها، الذين لم يتمكنوا من الحضور لجامعاتهم خلال الإجازة الصيفية لتلقي التطعيم، حيث سيتم الانتهاء من تطعيمهم في الأيام الأولى للعام الدراسيّ الجديد.