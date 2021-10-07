«آية» خرجت من البيت ولم تعد والأمن يكشف لغز الاختفاء

شهدت منطقة التبين التابعة لمديرية أمن القاهرة، واقعة تغيب فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، عقب خروجها من المنزل؛ لشراء بعض المستلزمات المنزلية، وتحرر محضر بالواقعة التي حملت رقم 1373 لسنة 2021 إداري التبين.

آية خرجت ولم تعد

تلقى المقدم محمد ملش رئيس مباحث قسم شرطة التبين، بلاغا من أسرة الطالبة «آية.ف. م» تبلغ من العمر 15 عامًا بالصف الثالث الإعدادي، بتغيبها، مشيرين إلى أنها خرجت من المنزل في تمام السادسة مساء الاثنين الماضي؛ لشراء بعض متطلبات المنزل من أحد المحال التجارية بجوار البيت، ولم تعد لمسكنها ومر أكثر من 24 ساعة على تغيبها.

حقيقة الفيديو المتداول لاختطاف طالبة

فيما قال شقيق طالبة الإعدادية، إنه لا يوجد بينهم وبين أحد أي خلافات شخصية أو عداء مع الجيران، مرجعًا اختطاف نجلته، مستشهدًا بمقطع فيديو مصور مدته 50 ثانية، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه إحدى الفتيات تسير في أحد الشوارع ويقوم بعض الأشخاص بإجبارها على استقلال مركبة توك توك رُغما عنها.

شكل ضباط مباحث قسم شرطة التبين، فريق بحث لكشف غموض تغيب الفتاة، وتمكنوا من عودة الفتاة إلى أسرتها سالمة بعد تغيبها بـ72 ساعة.

لغز اختفاء فتاة التبين

وكشفت تحريات رجال الأمن، أن الفتاة كانت تقيم برفقة صديقتها بمدينة حلوان، بسبب المعاملة السيئة لها من أسرتها وقررت اللجوء إلى صديقتها للإقامة معها.

وبيَنت التحريات أن الفيديو المتداول لحظة اختطاف فتاة في أحد شوارع دائرة القسم، قديم ويرجع لفتاة أخرى كانت تعاني من حالة نفسية سيئة وأحد أقاربها يحاول أن تستقل مركبة التوك توك معه، لعودتها إلى أسرتها.