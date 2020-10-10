عمرو أديب عن شائعات اختفاء الفتيات والأطفال: "المصريين حشريين"

علق الإعلامي عمرو أديب على تداول أخبار اختطاف واختفاء الفتيات خلال الفترة الأخيرة واصفًا مصر بأنها بلد الأمن والأمان.

وقال "أديب"، خلال تقديمه حلقة الجمعة من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر": "وأنت ماشي في الشارع فيه 100 عين على البنت وفيه 100 عين على الواد، وأنت ابن مين وأنتي بنت مين وأنت رايح فين وأنتي طالعة فين وعندنا المصريين حشريين بدرجة لا تتخيلها".

وحذر عمرو أديب من المشاركة في الوسوم "الهاشتاج" المشبوهة والتي يروجها الداعشيون عن ظاهرة اختطاف واختفاء الفتيات، مشيرًا أن بريطانيا يختفي فيها 275 ألف شخص سنويًا، مشددًا على أن ذلك ليس تبريرًا، وأنه عند اختفاء طفل أو فتاة يجب أن تبحث عنه مصر كلها.