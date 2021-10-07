في إطار سعي الحكومة لتطوير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية، خدمة صرف المعاشات للمستفيدين وتحويلها من يدوية إلى آلية، عن طريق تسهيل الإجراءات المتبعة لاستفادة المواطنين من الخدمات وتحسين البنية التحتية للتدفقات المالية.

وتقدم وزارة التضامن خدمة الدفع الإلكتروني وبرنامج الصرف الإلكتروني للمعاشات من أجل العمل على تقليل الوقت المستهلك في عملية صرف المعاش ويحق لهم ذلك من المنافذ المختلفة دون التقيد بالمنفذ التابع له مستحق المعاش.

خدمة الدفع الإلكتروني للمعاشات

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة طريقة الحصول على خدمة الدفع الإلكتروني للمعاشات، وفقا لما ذكرته وزارة التضامن عبر موقعها الرسمي.

كيفية الحصول على خدمة الدفع الإلكتروني

على الراغبين في الاستفادة من خدمة الدفع الإلكتروني، تقديم طلب لصرف المعاش من إحدى المنافذ التابعة لصندوق التأمينات والمعاشات، حيث ​يتم صرف الشهر الأول من المعاش من كشوف يدوية فقط، ثم يتم إصدار بطاقة صرف آلي ورقم سري بدءا من الشهر التالي، على أن تصدر البطاقة والرقم السري لمستحقي المعاش أول مرة دون مقابل.

وتتيح لك بطاقة الدفع الإلكتروني خدمة الصرف المجاني طوال أيام الشهر وبدءا من اليوم الأول من كل شهر بدلا من يوم 10 أو 20 فقط للصرف كالمعتاد بالنسبة للمعاشات، من نقاط الصرف المتوفرة بجميع المنافذ المميكنة على مستوى الجمهورية، كما يمكن أيضًا الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة لوزارة المالية أو التابعة لشركة بنوك مصر والمميزة برقم 123.

وخصصت وزارة التضامن الاجتماعي مركزا لخدمة أصحاب المعاشات في حالة وجود أي استفسارات عن الخدمة، أو لتلقي الشكاوي عن طريق رقم مختصر والاتصال على الخط الساخن 19680.