مزايا لائحة قانون التأمينات الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى القرار رقم 2437 لسنة 2021، نص على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات، وقد نصت المادة الأولى على العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الـصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019

نص المادتين الثانية والثالثة

كما نصت المادة الثانية من قرار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات المرفق هنا، على أن تحل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقانون التأمينـات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 بالنسبة للمعـاملين بأحكامـه محـل القواعـد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التأمين الاجتمـاعي الـصادرة بـالقوانين أرقـام 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976 و 50 لسنة 1978 و 112 لسنة 1980 وتعديلاتها.

ونصت المادة الثالثة على أن «تلغى القرارات واللوائح المنفذة لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي المشار إليهـا بالمادة السابقة، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة».

مزايا قانون التأمينات الاجتماعية

وأشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 وشمل العديد من المزايا تمثلت فيما يلي:

- زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الاجتماعي لمعالجة آثار التضخم على المعاشات.

- فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة، وبنك الاستثمار القومي بشكل جذري ومنع ظهور تشابكات مالية في المستقبل.

- إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي بإدارة متخصصة في مختلف مجالات الاستثمار، منها الاستثمار العقاري.

- إنشاء هيئة مستقلة لإدارة نظام التأمين الاجتماعي، وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم «392» لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المعمول به، اعتبارًا من 14 يوليو 2020، اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية»، والمتضمن تشكيل المجلس برئاسة اللواء جمال عوض محمود.

- تشديد العقوبات لمنع التهرب التأميني، والمحافظة على حقوق المؤمَّن عليهم.