«التضامن»: 60% من أصحاب المعاشات نساء ولدينا 8 مراكز لدعم ضحايا العنف

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن النساء تحتل أولوية قصوى في جميع برامج الوزارة، مع التركيز بشكل خاص على الفتيات والنساء الريفيات والنساء المعيلات والنساء ذوات الإعاقة والنساء المعرضات للخطر أو الناجيات من جميع أشكال العنف والاستغلال الاقتصادي، بالإضافة إلى النساء من كبار السن.

القباج: النساء تحتل أولوية قصوى لوزارة للتضامن في جميع سياساتها وبرامجها

كما أشادت الوزيرة بدعم القيادة السياسية وبجهود وزارت العدل والخارجية والداخلية والتعاون الدولي ومكتب النائب العام والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق النساء، بالإضافة إلى جهود الجمعيات الأهلية والشباب في تحقيق تقدم وطني غير مسبوق في كثير من الإنجازات في السنوات الأخيرة.

جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها في المؤتمر الختامي لبرنامج مناهضة العنف ضد النساء والفتيات الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الأمريكية للتنمية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وكرستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والمستشار أحمد السعيد، رئيس الاستئناف ومدير معهد البحوث الجنائية والتدريب، والقاضية أمل عمار، مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، ونيكول شامبين، القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالقاهرة.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عكست الحقوق الأساسية للنساء والفتيات

وأضافت أن حقوق النساء جاءت في قلب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة هذا الشهر، مؤكدة الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم تمكين النساء على كافة الأصعدة، ويوجه دائما بتبني السياسات والبرامج والموازنات الداعمة لذلك التوجه.

وسردت «القباج» جهود الوزارة في دمج النساء في سياساتها الاجتماعية والاقتصادية كما يلي:

1- 72% من مستفيدي تكافل وكرامة من النساء بما يشمل 14.6% مطلقات وأرامل و16.2%؜ من ذوات الإعاقة و3%؜ من كبار السن.

2- الدعم النقدي تكافل مشروط برعاية الصحة الإنجابية للمرأة، وأصبح أيضا مشروط في عام 2021 بعد تزويج القاصرات.

3- حوالي 60%؜ من أصحاب المعاشات من النساء.

4- طورت الوزارة برامج الإقراض متناهي الصغر حتى وصلت إلى 360 ألف مشروع بتكلفة أكبر من 2 مليار جنيه، وحجم استفادة النساء من هذه المشروعات تمثل 75%؜ من اجمالي المستفيدين.

5- ساهمت الوزارة في إصدار 820 ألف من الأوراق الثبوتية للنساء وأطفالهن.

6- استفادت 71 ألف سيدة ضمن الأسر المستفيدة من برنامج «سكن كريم» عبر توفير وصلات المياه والصرف الصحي وبناء الأسقف للمنازل.

7- الوزارة لديها 8 مراكز لاستقبال النساء ضحايا العنف ودعمهن قانونيا ونفسيا واقتصاديا وإعادة دمجهن بالمجتمع، بالإضافة إلى تغيير اللائحة التنفيذية لهذه المراكز لتستقبل المعنفات من ذوي الإعاقة ومن اللاجئين ومن غيرهن من الأولى بالرعاية، وتفتخر بإنشاء أول مركز لاستقبال النساء من ضحايا الاتجار بالبشر.

8- تكافؤ الفرص التعليمية وإلحاق الأطفال بالمدارس ورعاية المسنين ساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المرأة، كما ساهم منح النساء بطاقات «ميزة» الذكية في تمكينهن اقتصاديا وشمولهن ماليا.

9- استحداث برنامج دعم النساء تغذويا وتوعويا خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل يساهم في رعاية النساء وأطفالهن.

10- منح المرأة العاملة في القطاع الخاص 75% من الراتب الأخير لمدة 90 يوما بعد الولادة، ويغطيها صندوق التأمينات الاجتماعية.

القباج: 42.5% من النساء تعرضن للعنف النفسي من أزواجهن

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي بعض الإحصائيات حول المرأة في مصر، مشيرة إلى أن 11% من النساء في مصر تزوجن قبل بلوغ سن 18، و84%؜ ممن تزوجن قبل بلوغ السن القانونية يقمن في الريف، كما أن 42.5% من النساء المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهم بين سن 18 و64 عاما تعرضن للعنف النفسي من أزواجهن و89.5%؜ من نفس الشريحة العمرية تعرضن للختان، بينما 11%؜ من النساء من نفس الفئة العمرية تزوجن رغما عنهن.

وأوضحت «القباج» أن وزارة التضامن الاجتماعي طورت استراتيجيتها المتعلقة بحماية وتمكين النساء من منظور أسري، فضلا عن تطوير قدرات موظفي الوزارة على إدارة القضايا والإطار القانوني وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء.