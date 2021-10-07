ضبط 3 مصانع غير مرخصة بالغربية لإنتاج منظفات منزلية ومطهرات مغشوشة

استهدفت أجهزة وزارة الداخلية، متمثلة في الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، وبإشراف قطاع الأمن العام مصانع ومخازن ومتاجر عشوائية بنطاق مديرية أمن الغربية، وأسفرت عن ضبط 3 مصانع عشوائية بدون ترخيص.

وأسفرت الحملة الأمنية، عن ضبط 3مصانع عشوائية وبدون ترخيص، يتم خلالها تعبئة المطهرات والمنظفات وحقن البلاستيك وتدوير المشتقات والمخلفات البترولية والبلاستيكية المستخدمة في تصنيع البويات والدهانات والأدوات المنزلية، وضبط المديرين المسئولون عنها.

وبلغ إجمالي المضبوطات التي أسفرت عنها الحملة الأمني «133طن مواد خام ومنتج نهائي بويات، ودهانات، وغراء مغشوشة ومقلدة معبأه داخل عبوات مختلفة الأحجام معدة للتداول، و75 طن مواد خام ومنتج نهائي لخرز بلاستيكي مغشوشة يستخدم في تصنيع المنتجات البلاستيكية».

كما ضبط الحملة أيضًا «71 طن مواد خام ومنتج نهائي لمنظفات منزلية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات في ذات المجال معبأه داخل عبوات مختلفة الأحجام ومعدة للتداول، و7,5 طن مواد خام بلاستيكية عبارة عن مخلفات مجهولة المصدر تستخدم في تصنيع العبوات البلاستيكية والأدوات المنزلية، 175 ألف عبوة بلاستيكية فارغة مختلفة الأنواع والأحجام مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر معدة للتعبئة».

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.