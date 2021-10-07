جدل بين أشقاء «إسراء» بالدقهلية بسبب الميراث.. أرض مميزة تفجر الخلاف

استمرت حالة الجدل بين الأشقاء الثلاثة في محافظة الدقهلية، بعد أن تسبب نزاعهم على الميراث في محاولة الشقيق الأصغر التخلص من الشقيقة الكبرى بتدبير مكيدة لها لإجبارها عن التنازل عن حقها، عبر تصويرها في وضع مخل مع صديقه، فيما اتهمت «إسراء» شقيقها الأكبر بأنه العقل المدبر لما حدث، ليدافع عن نفسه ويؤكد أنه لم يظلم شقيقته وأنه أعطاها أفضل ما لديه من أرض، إلا أنها طمعت في المزيد.

الأخ الكبير يدافع عن نفسه: أعطتها أحسن أرض

وظهر «محمد» الشقيق الأكبر في فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ينفي عن نفسه الاتهام، ويؤكد أنه لم يشارك فيما حدث لشقيقته، ولم يشترك في الخلاف بينها وبين شقيقها الأصغر، وقال: «أختي وصفتني أنني أنا العقل المدبر، وأنا أعطيت لها أحسن أرض في الميراث على طريق المنصورة، طناح»، وتابع: «وضعت لافتة باسمها عليها، وأعطيت لها شقة المنصورة، وهي من اختارت الميراث، أعطيت لها أغلي حاجة، أنا عارف أن أختي حاسة إن كل الناس طمعانة فيها».

وروى الشقيق الأكبر تفاصيل تقسيم الميراث فيما بينهم، مؤكدا أن كل واحد منا معه عقود بميراثه، وأنه لم يتدخل في مشكلة حدثت بينها وبين شقيقها:«أنا لم أظلمها ولم آكل حقها، وهناك مشاكل سابقة فيما بينهما وقضايا ضرب».

«إسراء»: حاولا بيع ميراثي

وفي المقابل، قالت إسراء، إن الأرض التي يقول أنه سلمها لها ووضع عليها لافتة تحمل اسمها علي طريق «المنصورة – طناح» لم تستملها فعليا: «لم يمكنونني من استلامها حتى الآن بالعكس يحاول بيعها ويجبرني على التوقيع عن التنازل عنها».

وأضافت: « ظهر أخي يدعي أنني حاصلة على الثانوية، وأنا حاصلة علي ماجستير، وحاليا باحث دكتوراة ولي سكاشن في الجامعة التي أعمل بها.. هو أنا لو جاهله أتعري عادي».

وأشارت إلي أن شقيقيها حررا ضدها محاضر كثيرة من قبل ليتخلصا منها، ولكن ثبت أنها كيدية: «كل مرة أسامحهم لأنني زهقت من المشاكل معاهم».

واتهمت شقيقها الأكبر بأنه العقل المدبر لما حدث معها من شقيقها الأصغر الذي استدرجها لطريق المنصورة الدائري محاولا نزع ملابسها بعد أن وضع قيود بلاستكية في يديها أمام صديقه الذي أحضره معه ليصوره معها في وضع مخل، ولولا تدخل الأهالي لنفذ ما يريد.

وفي سياق متصل أمر قاضي المعارضات بمحكمة أول المنصورة الجزئية بمحافظة الدقهلية بحبس كل من شقيق الدكتورة الجامعية وصديقه 15 يوما علي ذمة التحقيقات بعد أن اتهمهما باستدراجها ومحاولة نزع ملابسها عنها لتصويرها في وضع مخل مع صديقه.