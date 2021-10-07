«الصحة العالمية» توافق على أول لقاح ملاريا في العالم

وافقت منظمة الصحة العالمية على أول لقاح ضد الملاريا في العالم، مشيرة إلى أنه يجب إعطاؤه لجميع الأطفال في جميع أنحاء إفريقيا على أن يحفز من الجهود المبذولة للحد من انتشار مرض الملاريا، واستندت التوصية إلى نتائج برنامج تجريبي مستمر للتلقيح في عيادات صحة الأطفال في جميع أنحاء غانا وكينيا وملاوي.

اللقاح فعال وآمن من حيث التكلفة والفاعلية

وقالت المنظمة، في بيان صحفي، إن البرنامج، الذي تم إطلاقه في عام 2019، أظهر أن لقاح «RTS,S/AS01» آمن وفعال من حيث التكلفة ومجدي لإيصال الملاريا الشديدة المميتة وتقليلها بشكل كبير بنحو 30%.

اللقاح يعد بمثابة اللحظة التاريخية للمنظمة الصحة العالمية

ومن جانبه، قال تيدروس أدهانوم، مدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن هذه اللحظة فارقة في تاريخ البشرية، ولطالما كانت تعاني العديد من الدول وخاصة الدول الإفريقية من انتشار المرض الطفيلي «الملاريا» الذي أثر على العديد من الفئات العمرية التي كانت تعاني من أضرار الإصابة بمرض الملاريا، مشيرا إلى أن استخدام هذا اللقاح بالإضافة إلى الأدوات الموجودة للوقاية من الملاريا يمكن أن ينقذ عشرات الآلاف من الأرواح الشابة كل عام.

الملاريا ومعاناة الأطفال في إفريقيا

وفي سياق متصل، قال ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لإفريقيا في منظمة الصحة العالمية، إن الملاريا ظلت العدو عدة قرون لإفريقيا، مما تسبب في معاناة العديد من الأطفال، مشيرا إلى أنه لطالما كان الأمل هو الحصول على لقاح فعال للملاريا والآن ولأول مرة على الإطلاق هناك لقاح موصى به للاستخدام على نطاق واسع، مشيرا إلى أن اللقاح يقدم بصيص أمل للقارة التي تتحمل العبء الأكبر من المرض، ونتوقع حماية المزيد من الأطفال الأفارقة من الملاريا وأن يكبروا ليصبحوا بالغين أصحاء.

وتعد الملاريا من الأسباب الرئيسية لأمراض الأطفال ووفياتهم في إفريقيا، ويموت أكثر من 260 ألف طفل إفريقي دون سن الخامسة بسبب الملاريا سنويًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.