منظمة الصحة العالمية توصي باستخدام لقاح الملاريا بشكل واسع بين الأطفال

أوصت منظمة الصحة العالمية، باستخدام لقاح الملاريا المعروف باسم RTS,S، على نطاق واسع بين الأطفال في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وفي المناطق الأخرى التي تشهد معدلات انتقال متوسطة ومرتفعة للملاريا التي تسببها المتصورة المنجلية.

برنامج تجريبي يقود لتوصية الصحة العالمية باستخدام لقاح الملاريا

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، في بيان، الأربعاء، أن هذه التوصية باستخدام لقاح الملاريا تأتي بناء على نتائج برنامج تجريبي مستمر في غانا وكينيا وملاوي وصل إلى أكثر من 800 ألف طفل منذ عام 2019.

تم حشد التمويل لهذا البرنامج التجريبي من خلال تعاون غير مسبوق بين ثلاث هيئات تمويل صحية عالمية رئيسية هي تحالف اللقاحات المعروف باسم غافي؛ الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا؛ والمرفق الدولي لشراء الأدوية.

مدير الصحة العالمية يصف الاعلان الخاص بلقاح الملاريا باللحظة التاريخية

ووصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إعلان المنظمة بأنه يمثل لحظة تاريخية، قائلا:"إن لقاح الملاريا، الذي طال انتظاره بالنسبة للأطفال، يمثل تقدما كبيرا في مجال العلوم وصحة الطفل ومكافحة الملاريا. إن استخدام هذا اللقاح، بالإضافة إلى الأدوات الموجودة للوقاية من الملاريا، يمكن أن ينقذ عشرات الآلاف من الأرواح اليافعة كل عام."

تظل الملاريا السبب الرئيسي لأمراض الأطفال ووفياتهم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. إذ يموت، سنويا، أكثر من 260 ألف طفل أفريقي، دون سن الخامسة، بسبب الملاريا.

وفي السنوات الأخيرة، أبلغت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها عن ركود في التقدم المحرز ضد الملاريا، هذا المرض الفتاك.

بدورها، قالت الدكتورة ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا:"على مدى قرون، ظلت الملاريا تطارد أفريقيا جنوب الصحراء، مما تسبب في معاناة هائلة. لطالما أملنا في الحصول على لقاح فعال للملاريا، والآن، ولأول مرة، على الإطلاق، لدينا لقاح موصى به للاستخدام على نطاق واسع. تقدم توصية اليوم بصيص أمل للقارة التي تتحمل العبء الأكبر من المرض ونتوقع حماية المزيد من الأطفال الأفارقة من الملاريا".

الصحة العالمية: تقديم لقاح الملاريا في جدول من 4 جرعات

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنه بناء على مشورة من هيئتين استشاريتين عالميتين تابعتين لمنظمة الصحة العالمية، إحداهما معنية بالتحصين والأخرى بالملاريا، توصي المنظمة باستخدام لقاح الملاريا RTS,S للوقاية من الملاريا التي تسببها المتصورة المنجلية في الأطفال الذين يعيشون في المناطق التي تعاني من معدل انتشار معتدل إلى مرتفع على النحو الذي حددته منظمة الصحة العالمية.

وأشارت إلى أنه يجب تقديم اللقاح في جدول من 4 جرعات للأطفال من عمر 5 أشهر للحد من مرض الملاريا وعبئها.

وستشمل الخطوات التالية للتوصية باستخدام لقاح الملاريا اتخاذ قرارات التمويل من المجتمع الصحي العالمي بهدف توزيع اللقاح على نطاق أوسع، واتخاذ القرار على مستوى الدولة بشأن اعتماد اللقاح كجزء من الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الملاريا.