«هي بالمصري».. احتفالية لزوجات الضباط المرشحين للتمثيل الدبلوماسي العسكري

نظمت القوات المسلحة احتفالية بعنوان «هي بالمصري» بحضور نخبة من ممثلي وزارة الخارجية المصرية وبعض زوجات السفراء المصريين المرشحين للعمل بالخارج وزوجات الملحقين العسكريين الأجانب وبعض أعضاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدين لدى سفاراتهم بالقاهرة، وبمشاركة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وذلك في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بدور زوجات الضباط المرشحين للعمل بمكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج.

وأعدت هيئة الاستخبارات العسكرية ممثله في جهاز الملحقين الحربيين لتنفيذ الاحتفالية بواسطة زوجات الضباط المرشحين للعمل بوظائف التمثيل الدبلوماسي العسكري، وبالتعاون مع هيئات وإدارات القوات المسلحة وكل من وزارة الخارجية والمجلس القومي للمرأة.

شملت الاحتفالية عرض الدور الحيوي الذي تقوم به زوجات الضباط في شتى المجالات المختلفة لزيادة التوعية والترويج لدور المرأة المصرية داخل الأوساط الدبلوماسية المختلفة، وتم تنفيذ بعض المعارض الفنية التي تعتبر محاكاة للمعارض التي تقوم بها زوجات الضباط بالتمثيل العسكري بالخارج.

وأظهرت هذه المعارض المستوى التدريبي الراقي الذي وصلت إليه زوجات أعضاء التمثيل الدبلوماسي العسكري في تنفيذ الأنشطة المختلفة التي تقوم بها في المجتمعات الدبلوماسية بالخارج.