أول أجازة رسمية للموظفين بعد ذكرى أكتوبر.. تعرف على المناسبة واليوم

لم يتبق أمام موظفي الجهاز الإداري للدولة، وموظفي قطاعات الحكومي والعام والأعمال العام والخاص، إجازة رسمية، غير الإجازات والعطلات الأسبوعية، المقررة رسميًا وفقًا للقانون، سوى إجازة واحدة وهي إجازة المولد النبوي الشريف 2021، والتي ستكون يوم الخميس21 أكتوبر الجاري، بديلًا ليوم الاثنين 18 أكتوبر، إذا ما تم تطبيق القرار الذي اتخذه من قبل مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية التي تتصادف مع يوم في وسط الأسبوع، إلى يوم الخميس التالي في نفس الأسبوع.

الخميس 21 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

ووفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، فإن يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، سيكون إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاعات الحكومية والخاص، وستكون بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، الذي يحتفل به المسلمون كل عام، في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول من السنة الهجرية، والموافق يوم الإثنين 18 أكتوبر 2021.

ومن المقرر أن يتم ترحيلها إلى يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر 2021 بنفس الأسبوع، تنفيذًا للقرار الوزاري السابق من رئيس مجلس الوزراء بترحيل الإجازات إلى يوم الخميس.

القانون أعطى لجهة العمل الحق في استخدام العامل يوم الإجازة الرسمية عند الاحتياج

ووفقًا لقوانين العمل فإنه يحق لجهة العمل أن تستخدم العامل، في يوم الإجازة الرسمية، عند الاحتياج إلى جهوده مقابل حصوله على مثلي الأجر من راتبه الأساسي.

وشهد العام الجاري 2021، حصول موظفي الدولة والقطاع الخاص على إجازات رسمية بسبب مناسبات وطنية أو دينية أو ذكريات قومية بلغ عددها 14 إجازة، بمجموع أيام بلغت 18 يوما بعد ضم أيام عيد الفطر ووقفة عرفات وأيام عيد الأضحى.

وكانت الإجازات هي «إجازة يوم 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، إجازة رسمية بمناسبة أعياد الربيع والقيامة وعيد شم النسيم، إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك، ومدتها 3 أيام، إجازة رسمية يوم وقفة عرفة، إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك ومدتها 4 أيام، إجازة رسمية يوم 25 يناير بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير، إجازة رسمية يوم 25 أبريل بمناسبة عيد تحرير سيناء، إجازة رسمية يوم 1 مايو بمناسبة عيد العمال».

بالإضافة إلى إجازات «يوم 30 يونيو بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو، إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، إجازة رسمية يوم 6 أكتوبر بمناسبة عيد القوات المسلحة وانتصارات 1973، إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي يوم 21 أكتوبر».