للاحتفال بالمولد النبوي الشريف مكانة عظيمة لدى المسلمين، لأنه يأتي احتفالا بمولد سيد الخلق، ويبحث الكثيرون مع اقتراب شهر ربيع الأول، عن موعد المولد النبوي الشريف 2021، وفي هذا الصدد، تقدم جريدة «الوطن» لقرائها موعد المولد النبوي الشريف 2021، وفقًا لما أعلنته هيئة البحوث الفلكية المصرية، التي، أعلنتها بداية العام الهجري الحالي 1443.

تعرف على موعد المولد النبوي الشريف 2021

وبحسب هيئة البحوث الفلكية، فإن موعد المولد النبوي الشريف 2021 هو يوم الاثنين 18 أكتوبر المقبل، مؤكدة أن موعد المولد النبوي الشريف يوافق 12 من ربيع الأول من العام الهجري 1443.

تعرف موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2021

ويعتبر يوم المولد النبوي إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع العام والخاص، وفق لما نص عليه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ويتم ترحيل أي إجازة رسمية تكون خلال منتصف أيام الأسبوع، حتى يوم الخميس التالي، بحسب قرار سابق لمجلس الوزراء، وبذلك تكون إجازة المولد النبوي الشريف يوم الخميس 21 أكتوبر المقبل.

يرتبط الاحتفال بالمولد النبوي بطقوس معينة عند المصريين، بشرا الحمصية، والسودانية، وعرائس المولود، السمسمية، والأحصنة للأطفال.

يعتبر الاحتفال بالمولد النبوي من أفضل الأعمال التي تقربنا الله بحسب فتاوى دار الإفتاء المصرية يعتبر الاحتفال بالمولد النبوي من أفضل الأعمال التي تقربنا الله، مؤكدة «الاحتفالُ بِمولدِ النَّبي صلّى الله عليه وآله وسلم مِن أفضل الأعمال وأعظم القربات؛ لأنه تعبير عن الفرح والحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هو أصل من أصول الإيمان؛ فقد صح عنه أنه صلّى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يُؤمِنُ أَحَدُكم حتى أَكُونَ أَحَبَّ إليه مِن والِدِه ووَلَدِه والنَّاسِ أَجمَعِينَ» رواه البخاري، كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم، قد سنَّ لنا الشُكرِ لله تعالى على مِيلاده الشريف.