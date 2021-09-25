شهدت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، عمليات بحث مكثفة حول موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2021، خاصة من العاملين بالقطاع الحكومي والخاص، بحثا منهم عن معرفة موعد إجازة المولد، خاصة وأنه وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء يتم ترحيل أي إجازة رسمية تكون خلال منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، ويعد المولد النبوي من المناسبات التي يحرص المسلمون في كل الأنحاء على احيائها واتباع طقوس المولد النبوي التي تحدث سنويًا في مثل هذا اليوم.

إجازة المولد النبوي 2021

ويستعرض «الوطن»، خلال هذا التقرير مولد النبوي 2021 ، حتى يوفر خدمة للناس لمعرفة موعد إجازة المولد لعام 2021، ومن أجل معرفة إجازة المولد النبوي، فيعود هذا الأمر إلى هيئة البحوث الفلكية، التي حددت موعد إجازة المولد النبوي لهذا العام، في أكتوبر المقبل.

موعد مولد النبي

وحددت هيئة البحوث، المولد النبوي يوم 12 من ربيع الأول من العام الهجري 1443، ليكون موافقًا ليوم الاثنين 18 أكتوبر المقبل، ولكن نظرًا لقرار مجلس الوزراء بترحيل أي إجازة رسمية تأتي في منتصف الأسبوع إلى نهايته.

موعد المولد النبوي هذا العام

وبذلك يكون موعد إجازة المولد النبوي، الموافق 18 اكتوبر، ستكون الخميس الموافق 21 اكتوبر 2021، ويحرص المسلمون في المولد النبوي علي الزيارات واتباع بعض الطقوس منها شراء حلوى المولد واهداء الأقارب والأحباب بها، وكذلك زيارات الأصدقاء، كما يحرص الشباب على زيارة الفتيات التي تمت خطبتهن إليهم، حيث يتم تقديم ما يُسمى بـ«الموسم» وهي هدية تقدم فى المواسم والأعياد، وتعد من أشهر حلو المولد التي يتم تبادلها في اجازة المولد النبوي الشريف، هي السمسمية والفولية والحمصية.

إجازات شهر أكتوبر 2021

وبعيدًا عن إجازة مولد النبوي 2021 للعاملين بالقطاع العام والخاص، وهي الإجازة التي يحصل عليها العاملون في القطاع الحكومي والخاص، فإن للعاملين بالدولة سواء قطاع عام أو خاص، أكثر من إجازة في شهر اكتوبر، حيث أنّ إجازات شهر اكتوبر، عددها لعام 2021 «7» أيام إجازة.

ويحصل العاملين بالقطاعي العام والخاص، على 7 أيام إجازات في شهر أكتوبر 2021، حيث أنّ هناك مناسبتين يتم اعتبارهما إجازة رسمية، وهي إجازة 6 اكتوبر 2021، والتي تأتي يوم الأربعاء، ولكن وفقًا لقرار مجلس الوزراء سيتم ترحيلها ليوم آخر، حتى تكون الخميس 7 أكتوبر، كما أن هناك مناسبة اخرى وهي مناسبة دينية وهي إجازة المولد النبوي الشريف، حيث يأتي في منتصف الإسبوع وتحديدًا يوم الإثنين 18 اكتوبر ولكن سيتم ترحيلها أيضًا لتكون يوم الخميس 21 أكتوبر.

ويشهد شهر اكتوبر لعام 2021، خمس أيام جمعة، حيث يبدأ الشهر بيوم جمعة، وهي الموافق 1 أكتوبر، وتكون باقية أيام الجمعة في الشهر هي «8 - 15 - 22 - 29 أكتوبر».