في ذكرى بليغ حمدي.. حكاية لحن «مولاي» من النقشبندي لـ مروان بابلو

«مولاي إني ببابك قد بسطت يدي»، جملة من ابتهال «مولاي» للشيخ النقشبندي يألفها الجميع ويسعد بسماعها، إلا أن الكثيرين لا يعرفون كواليس الابتهال الذي لحنه بليغ حمدي، ورفضه «كروان الإنشاد» في البداية متهكمًا على «ملك الموسيقى» قبل أن يصبح «الجن» في وجهة نظره، ويتعاون معه في نحو 14 عملًا أبرزهم «مولاي» الذي تسبب مؤخرًا في أزمة كبيرة لمغني الراب مروان بابلو.

السادات يوجه بتعاون فني بين بليغ حمدي والنقشبندي

اقتراح التعاون بين بليغ حمدي والنقشبندي، كان من الرئيس أنور السادات، وذلك خلال عزومة الزعيم الراحل لـ«كروان الإنشاد» في حفل زفاف نجلته بمنزل ميت أبو الكوم بالمنوفية عام 1972، والذي حضره أيضًا «ملك الموسيقى»، وهنا جاءت الفكرة لـ«السادات» لماذا لا يحدث تعاون بين بليغ حمدي والنقشبندي؟، وهو ما رواه الإذاعي الراحل وجدي الحكيم، والمسؤول عن الإذاعة وقتها، والذي بدوره تولى أمر التنسيق لهذا التعاون بعد تكليف السادات.

النقشبندي غاضبا: «على آخر الزمن أتعاون مع ملحن أغاني بهية وعدوية»

في بداية عرض الأمر على الشيخ النقشبندي كان رده قاسيًا: «على آخر الزمن أتعاون مع ملحن أغاني بهية وعدوية»، هكذا استنكر لـ«الحكيم» فكرة تعاونه مع بليغ حمدي، حيث إنه لم يكن يعتمد على الموسيقى في ابتهالاته والأناشيد والتواشيح، واعتبر نفسه دائمًا منشد ديني ومداح فقط، إلا أن الإذاعي الشهير طلب منه سماع اللحن أولا ثم الحكم عليه.

«كروان الإنشاد» يخلع عمته بسبب لحن بليغ حمدي

تواجد الثلاثي في استوديو الإذاعة، وطلب «الحكيم» من «النقشبندي» في حالة إعجابه باللحن أن يخلع عمامته، وإذا لم تعجبه يعتذر بأية حجة، إلا أن «كروان الإنشاد» عندما سمع اللحن لم يخلع العمامة فقط بل خلع الجبة والقفطان أيضًا قائلا بدهشة: «يا بليغ يا جن»، ليبدأ من هنا تعاون «النقشبندي وبليغ» في نحو 14 عملًا أٌذيعوا في رمضان في برنامج «أنغام الروح».

«مولاي» يثير موجة غضب تجاه مروان بابلو

وفي الأسبوع الأخير تصدر ابتهال «مولاي» مواقع التواصل الاجتماعي وعناوين الأخبار، بعد تسببه في أزمة كبيرة لمغني الراب مروان بابلو، والذي ظهر في حفل عودته من الاعتزال الجمعة الماضية بمركز «المنارة أرينا» بالقاهرة الجديدة، وشاركه الغناء ضيفه مغني الراب الفلسطيني «شب جديد»، والذي فاجأ «بابلو» على المسرح بغناء ابتهال «مولاي» ولكن بكلمات محرفة قائلًا: «مروان إني بباك قد بسطت يدي».

موقف «شب جديد» أثار موجه من الغضب تجاه مروان بابلو باعتباره صاحب الحفل والمسؤول عنه، ما جعل نقابة المهن الموسيقية تعلن منع التعامل مع «بابلو» وأخطرت المتعهدين والهيئات بالقرار، لاستهانته بالدعاء وتفريغه من محتواه الأخلاقي، مطالبينه بالاعتذار عما بدر في الحفل.

مدير أعمال بابلو يعتذر للنقابة ويوضح الموقف

ومن جانبه، أوضح المنتج محمد الشاعر، مدير أعمال مروان بابلو، في تصريحات تليفزيونية، أن فقرة «بابلو» كانت منفصلة عن «شب جديد» والذي صعد قبله على المسرح، وبذلك هو مسؤول عن تصرفاته في فقرته الخاصة، وأن الرابر المصري ليس له علاقة بما حدث، وهو ما أكده «شب جديد» عبر حسابه بموقع «انستجرام» خلال اعتذاره عن الخطأ غير المقصود، لافتًا إلى أنهم يحترمون قرار النقابة.

وبعد سنوات من رحيل بليغ حمدي، وفي ذكرى ميلاده اليوم 7 أكتوبر، ما زالت ألحانه حاضرة في المواقف المختلفة، وتتردد على ألسنة الجميع، ويعتبرها الكثيرين من المقدسات الفنية.