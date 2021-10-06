نقابة الموسيقيين لـ مروان بابلو: «اعتذر لو عايز تغني»

قال علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، إن حل أزمة وقف التعامل مع مطرب الراب مروان بابلو، يكمن في اعتذاره عما شهده حفله الأخير من تغيير كلمات ابتهال الشيخ النقشبندي الشهير بصورة أغضبت كثيرين.

«الموسيقيين» انتظرت اعتذار مروان بابلو بعد الحفل.. ولم يفعل

وتسبب الرابر الفلسطيني «شب جديد»، في أزمة كبيرة لمؤدي الراب مروان بابلو، خلال حفل جمعهما سويًا، أدت لمنع الأخير من الغناء وفقًا لقرار نقابة المهن الموسيقية، بعد تغيير «شب» لكلمات «مولاي إني ببابك قد بسطت يدي» للشيخ النقشبندي إلى «مروان إني ببابك».

وقال المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين علاء عامر، في تصريحات تليفزيونية «الصورة اللي جات لنا إن ده حفل لمروان بابلو، وبعد كده عرفنا إن فيه مطرب فلسطيني مغمور اسمه شب جديد هو من قام بتغيير كلمات الابتهال، وأن مروان ليس له علاقة».

واستطرد قائلًا: «كان يتوجب على مروان بابلو في هذه الحالة باعتباره نجم الحفلة، أن يسلك سلوكًا معينًا منها أن يمنع الصوت، ويعبر عن رفضه ولو لم يكن في إمكانه الاعتذار في هذه اللحظة للجمهور»، موضحًا أنه خطأ غير مقصود، لكنه يحدث حتى الآن، رغم استهجان المصريين والعرب لهذا التصرف غير المسؤول.

نقابة الموسيقيين: لم نظلم مروان بابلو

وأشار المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين إلى أن وقف التعامل مع مروان بابلو لم يكن قرارًا متسرعًا أو ظالمًا، خاصةً أن ما حدث يمس جوانب روحية وأخلاقية واجتماعية، وأن هناك ثوابت عند المسلمين، ومنها تحديدًا صوت الشيخ محمد رفعت وابتهالات الشيخ النقشبندي، مضيفًا: «مروان بابلو على الأقل كان يعتذر وقتها أو بعدها، ولكن لم يفعل ذلك».

منع التعامل مع الرابر «شب جديد» في مصر

وفيما يخص التعامل مع الرابر الفلسطيني شب جديد، أوضح المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين أنه لا ينتمي للنقابة، لكن يُمنع النقابيون من التعامل معه: «شب جديد ليس عضوًا بالنقابة، ومن ثمّ لم نستطع اتخاذ إجراءات ضده، كذلك مروان بابلو ليس عضوًا بالنقابة، وبالتالي منع التعامل معه من خلال الموسيقيين أعضاء النقابة والمتعهدين بعدم التعامل معه، كذلك شب جديد ممنوع التعامل معه من خلال المتعهدين في مصر».

واختتم «عامر» حديثه قائلًا: حل الأزمة يتمثل في اعتذار مروان بابلو للمصريين وللعرب والأمة الإسلامية بالكامل، ليثبت أنه غير راضِ عما يحدث من الأساس».