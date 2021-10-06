صاحب أزمة مروان بابلو: كنت عفويا.. وأتمنى ألا يأخذ الأمر أكبر من حجمه

دافع مطرب الراب الفلسطيني شب جديد، عن زميله «الرابر» المصري مروان بابلو، الذي تم إيقافه من قِبل نقابة المهن الموسيقية في مطلع الأسبوع الجاري، بسبب تحريف الأول ابتهال الشيخ النقشبندي «مولاي» واستبدال كلمة بأخرى، ما اعتبره البعض أمرًا غير مقبولًا.

الرابر الفلسطيني شب جديد: أنا من عشاق الشيخ النقشبندي

وكانت نقابة الموسيقيين قد قررت يوم 2 أكتوبر من الشهر الجاري، منع مروان بابلو من الغناء، على خلفية الحفل الذي جمعه والرابر الفلسطيني شب جديد، حيث قام الأخير بغناء «مروان يا مروان إني ببابك.. قد بسطت يدي» بدلًا من ابتهال «مولاي إني ببابك»، الأمر الذي تسبب في أزمة لدى البعض.

شب جديد بعد أزمة مروان بابلو: أتمنى ألا يأخذ الأمر أكبر من حجمه

وقال مطرب الراب الفلسطيني شب جديد، في تصريحات تليفزيونية، إنه من عشاق الشيخ النقشبندي، ودائمًا ما كان يستمع لابتهالاته وهو صغير، ومن ثم التعبير الذي قاله في الحفل الذي جمعه ومروان بابلو بشأن تغيير في عبارة «مولاي إني ببابك» جاء بشكل عفوي تمامًا، متابعًا: «كنت بنادي على مروان بهذا اللحن، وذلك تعبيرًا عن حبي ولم أكن أتوقع أن يتطور الأمر بهذه الطريقة».

وبشأن منع نقابة المهن الموسيقية لمروان بابلو من الغناء بعد خطأ شب جديد خلال الحفل، قال شب جديد إنه لم يتواصل مع «بابلو» بعد هذا القرار، مضيفًا: «أنا لست فنانًا مصريًا، وهذا القرار صادر عن نقابة الموسيقيين المصرية، وبالتالي لست على علم بالبروتوكول والتنظيم الخاص بالنقابة».

وأشار إلى أنه قام بالغناء في هذا الحفل نحو 45 دقيقة، قدم خلالها 18 أغنية، متابعًا: «قدمت اعتذاري لنقابة الموسيقيين المصرية، وللشعب المصري ولجميع الأطراف المعنية بسبب الخطأ الذي صدر مني، وأتمنى ألا يأخذ الموضوع أكبر من حجمه».