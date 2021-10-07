وفاة برلماني سابق وحرمه بفيروس كورونا في الإسكندرية

ساد الحزن بين أهالى الإسكندرية والعريش في محافظة شمال سيناء، عقب الإعلان عن وفاة نائب مجلس الشعب الأسبق، الدكتور مصطفى قويدر، وزوجته الدكتورة نادية قويدر، واحدة من أهم سيدات المجتمع المدني في الإسكندرية، حيث توفيا معا بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في مدينة الإسكندرية إلى دفتر عزاء ومن المقرر أن يتم صلاة الجنازة على جثمانيهما، اليوم بعد صلاة العصر بمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، على أن يتم الدفن بمدافن الأسرة ببرج العرب غرب الإسكندرية، واستقبال العزاء بديوان «آل قويدر» بالعريش، غدا الجمعة .

وفاة الدكتور مصطفى قويدر وحرمه

والراحلان من أكثر النشطاء في المجتمع المدنى منذ ثمانيات القرن الماضي، كانا يتواجدان دائما من أجل دعم المجتمع المدني في الإسكندرية إضافة إلى جهودهما في العمل الخيري والعام والمساعدات الإنسانية.

وسادت حالة من الحزن على رحيلهما معاً، حيث ارتبطا بحضور كل الندوات واللقاءات معا وكانا سندا ودعما لبعضهما دائما، حتى جاء رحيلهما في نفس الوقت وكأنهما لا يريدان الإفتراق عن بعضهما البعض حتى عند خروج الروح من الجسد.

ووفقا لمصادر من الأسرة فالزوجين أصيبا بفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ وكانا في مرحلة العلاج من الفيروس وخاصة أنهما من كبار السن .