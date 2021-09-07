خطوات إنشاء حساب في منظومة التسجيل للقاح فيروس كورونا المستجد

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن آلية إنشاء حساب في منظومة التسجيل للقاح فيروس كورونا المستجد، وقالت الوزارة إنه يجب على المواطن الدخول إلى موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر أولا، واتباع مجموعة من القواعد لتسجيل حساب في منظومة التسجيل للقاح فيروس كورونا المستجد، وتتضمن هذه القواعد ادخال الاسم الرباعي والرقم القومي والهاتف المحمول وجواز السفر.

تسجيل حساب في منظومة التسجيل للقاح فيروس كورونا المستجد

وتابعت الوزارة في بيان رسمي لها: «بعد ذلك لابد من استكمال البيانات المطلوبة وهي تحميل التاريخ المرضي إن وجد والصورة الشخصية، لافتة إلى إدخال رقم الهاتف الخاص بالراغب في تسجيل حساب في منظومة التسجيل للقاح فيروس كورونا المستجد، ثم خطوة الموافقة على شروط تلقي لقاح كورنا، وبعد ذلك ترسل الوزارة رسالة تحمل رقم تسجيل حساب في منظومة التسجيل للقاح فيروس كورونا المستجد.

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، فوصل معدل الشفاء إلى 82% خاصة بعد تسجيل الوزارة أمس، خروج 659 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 242623 حتى اليوم.

الصحة تشدد على اتباع الإجراءات الاحترازية

وطالبت الوزارة بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والبعد عن المناطق المزدحمة والمداومة على غسل اليدين، وناشدت المواطنين بضرورة الإسراع في حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وطمأنت المواطنين بشأن جميع لقاحات كورونا وقالت إنها آمنة وفعالة ولا داعي للخوف أو التوتر.

وأكدت الوزارة استعدادها لمواجهة الموجة الرابعة للفيروس، وقالت إنها مستمرة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة.