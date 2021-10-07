ياسمين صبري توضح حقيقة كتابة مسلسلها الجديد: «فكرتي فقط»

نفت الفنانة ياسمين صبري، تأليف وكتابة مسلسل جديد من بطولتها، والمقرر أن تنافس به في ماراثون دراما رمضان 2022.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الإلكترونية أنباء تفيد بأن ياسمين صبري صرحت بأنها تقوم بتأليف مسلسلها الجديد في حوار للنسخة العربية لمجلة harperis bazaar.

ياسمين صبري عن تصريحاتها بشأن تأليف مسلسل جديد: لم تنقل بشكل صحيح

وأعادت الفنانة ياسمين صبري، نشر تصحيح المجلة بشأن موقفها من كتابة مسلسلها الجديد، وذلك عبر حسابها بـ«فيس بوك»، الذي جاء في مضمونه: «تصريحات ياسمين صبري بخصوص مسلسلها القادم لم تنقل بالشكل الصحيح».

وتابعت: «المسلسل فكرة ياسمين صبري، وكتابة المؤلف محمد عبدالمعطي، وكل الأخبار التي يتم تداولها إنه من كتابتها هي أخبار مغلوطة وغير دقيقة».

ياسمين صبري: أنا موهوبة

وخلال حوارها للمجلة العربية، قالت ياسمين صبري، إنها تمتلك موهبة لا يمكن الاستهانة بها، ومن ثم تبحث دائمًا عن النص الجيد للعمل الذي تقدمه، وهو الأمر الذي منعها من المشاركة في موسم مسلسلات رمضان 2021 بسبب عدم وجود سيناريو جيد لتقديمها بشكل لائق، حسب وصفها.

ولمحت ياسمين صبري، للمجلة أنها بصدد تأليف مسلسل جديد تنافس به في رمضان 2022، وأن ما دفعها لذلك هو المشكلة في إيجاد نصوص فنية جيدة، متابعة: «وهو مادفعني لاستخدام مخيلتي في كتابة قصة من حياتنا الواقعية غنية بالأحداث الحقيقية التي يمكن أن نتعرض لها جميعًا، لأن النص من العوامل الأساسية لنجاح أي فيلم أو مسلسل».